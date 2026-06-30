七一回歸29周年｜李家超：港經濟提速增長　民生續改善　改革創新

李家超今日（30日）出席慶祝香港回歸祖國29周年「香江奮進啟新程」文藝晚會時致辭，提到過去一年，香港經濟提速增長，民生持續改善。今年首季，本地生產總值增長5.9％，創下近五年最強增幅的一季。他承諾港府會不斷改革創新，持續提升市民福祉。



慶祝香港回歸祖國29周年「香江奮進啟新程」文藝晚會。（政府新聞處圖片）

李家超指，發展經濟，是為了改善民生；當中市民最關切的是住房，所以政府加速興建大量公屋，而為了填補建築時的等候期，更推出創新的「簡約公屋」，提供三萬個單位，同時打擊濫用公屋，收回約一萬個單位。公屋綜合輪候時間降至4.7年，縮短了一年半輪候期，是八年多以來的最低紀錄。此外，政府以立法方式處理劣質「劏房」問題和網約車規管，填補多年來的法律空白，解決民生難題。

他表示，在政府的政策推動和市民的共同努力下，香港國際排名再創佳績，世界競爭力排名連升三年，躍升至世界第二；人才競爭力四年上升十位至世界第四；全球金融中心指數排名穩居世界第三、亞洲第一。

李家超在慶祝香港回歸祖國29周年「香江奮進啟新程」文藝晚會致辭。（政府新聞處圖片）

李家超亦指，今年是國家「十五五」規劃開局之年。「十五五」規劃明確支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位、建設國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地，為香港長遠發展指明方向。港府正全速制定香港第一個五年規劃，主動對接國家「十五五」規劃，讓香港更好融入和服務國家發展大局。

他承諾港府會不斷改革創新，持續提升市民福祉。例如，會加快北部都會區建設，以大學城、產業、科技，以及宜居宜業宜遊為發展目標，全力打造香港經濟和社會發展的新引擎。同時，會持續改善民生，讓市民有更好生活，讓社會更和諧共融。

另外，為慶祝中國共產黨成立105周年，港府和中聯辦合辦的慶祝活動啓動儀式將於明日在會展舉行。港府將舉行一系列活動，啓動儀式將為這一系列的慶祝活動揭開序幕，讓更多市民認識國家的成就，弘揚愛國精神。在啓動儀式開始前，特區政府會安排嘉賓觀看在北京舉行的「慶祝中國共產黨成立105周年大會」。屆時，香港電台電視31及32亦會全程進行直播。