施政報告｜議員倡恆常化生育獎金　調整社福界一筆過撥款安排

政府正就香港首份五年規劃，以及新一份施政報告進行公眾諮詢。數名立法會議員今日（2日）與行政長官李家超會面，並提交建議書。有議員建議恆常化新生嬰兒獎勵金計劃，並將獎金提升至3萬元；有議員指，社福界 「一筆過撥款」編制未能與時俱進，促請優化現行機制。



范凱傑倡上調新生嬰兒獎勵金至3萬元

選委界議員范凱傑建議，恆常化新生嬰兒獎勵金計劃，並將獎金提升至3萬元。他又稱，雖然提升新生嬰兒獎勵金金額會增加財政負擔，但獎勵金並不是「使完就冇」，而是一項對社會的投資，相信透過上調金額刺激生育率帶來的回報，必定會大於發放3萬元獎金的開支更大。

本身是大律師的范凱傑又指，上任後收到不少有關大廈管理問題的投訴，例如漏水等問題，然而政府未有完善配套處理大廈管理糾紛。他建議，可參考新加坡立法規定每個小區或大廈，設調解機制處理糾紛問題，未經過調解程序，不得向法庭提出訴訟。同時，由於非所有糾紛可藉調解處理，建議成立專門處理大廈糾紛的審裁處。

選委界立法會議員管浩鳴。（梁鵬威攝）

管浩鳴建議設「健康儲蓄賬戶」

身兼立法會福利事務委員會的選委界議員管浩鳴表示，社福界 「一筆過撥款」推行多年，業界普遍反映撥款編制未能與時俱進，而面對近年高通脹、薪酬結構脫節及長期人手流失，不少機構陷入營運與服務質素難以兼顧的結構性困境。他促請政府正視機構在營運成本上的需求，優化現行撥款的動態調整機制，使其與實際通脹和公務員薪酬調整，有更緊密的聯動關係，確保前線員工薪酬具備市場競爭力。

他又建議，政府研究設立「健康儲蓄賬戶」，參考新加坡「保健儲蓄計劃」，允許市民將部分強積金或公帑補貼轉入個人醫療儲蓄賬戶，專款能用於預防性醫療，如年度體檢、疫苗接種等。