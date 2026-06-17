夏寶龍訪港｜要求加快制定五年規劃　施政報告要訂KPI交代進度

港澳辦主任夏寶龍結束兩日訪港行程，今日（17日）下午經深圳灣口岸離港。行政長官李家超為夏寶龍送行後見記者，指夏要求港府加快編制香港首個五年規劃，亦要求特首每年的施政報告依規劃定下工作目標、推行落實和交代進度。李家超說，這做法與國家一致，「國家每年有工作報告，所以香港特首嘅施政報告，都要作類似嘅工作報告。」



2026年6月17日，行政長官李家超總結夏寶龍訪港行程。（呂婉盈攝）

夏寶龍：香港要抓緊機遇對接國家「十五五」規劃

李家超被問到夏寶龍有什麼指示，他稱夏寶龍今次考察分為聽取港府制定首個五年規劃的工作進度並給予意見，以及考察北都。首個五年規劃方面，他引述夏寶龍稱，國家「十五五」規劃給予香港的機遇非常豐富，香港要抓緊機遇制定首個五年規劃，對接國家「十五五」規劃。

2026年6月17日，港澳辦主任夏寶龍結束考察，特首李家超在深圳灣口岸送行。（楊凱力攝）

夏寶龍要求訂KPI交代五年規劃進度

他說，夏寶龍亦希望規劃文件是策略性、方向性、指導性、可操作的，令香港未來五年朝規劃推進發展目標、落實項目，亦要求特首在每年的施政報告，依規劃訂立工作目標和交代進度。

如果大家去參考我每一年嘅施政報告，我係定下不同嘅KPI，超過100個。將來嘅行政長官施政報告，會將佢嘅KPI對接香港五年規劃，並交代進度。 行政長官李家超

2026年6月17日，港澳辦主任夏寶龍結束考察，特首李家超在深圳灣口岸送行。（楊凱力攝）

夏寶龍要求加快編寫五年規劃

李家超強調，特首施政報告會按照規劃制定目標、推行落實、交代進展，形容這做法與國家的做法一致，因為國家每年都有工作報告，故香港特首也要作類似工作報告。

他指，夏寶龍要求港府加快工作編制首個五年規劃的工作，之後所有政策局會組織不同諮詢活動，他自己會親身主持諮詢活動，包括在地區的諮詢。