梁振英汪文斌考察柬埔寨扶南德佐綜合水利工程

全國政協副主席、共享基金會（基金會）主席梁振英及總幹事陳英凝，在中國駐柬埔寨大使汪文斌陪同下，到扶南德佐綜合水利工程項目（FTC項目）調研及舉行登革熱防控座談會，過百當地工人及居民積極參與。



共享基金會考察團隊與柬埔寨民眾大合照。（共享基金會提供）

柬埔寨正值雨季，登革熱等蟲媒傳染病進入高發期。7月2日，基金會主席梁振英、總幹事陳英凝，以及東南亞項目總監潘茵蒽，在FTC項目的主營地舉行座談會，分享基金會近年在柬埔寨推行全面消除白內障致盲項目及多地蟲媒疾病防控項目的實戰經驗，強調通過物理手段，能有效在營地內部阻斷蚊媒疾病的傳播風險。

FTC項目總經理劉召偉亦介紹了項目的最新進展，指出基金會提供的防蚊設備，有效保障工地及營地，暫時未有工人感染登革熱，成效顯著。問卷調查數據顯示，在安裝滅蚊燈後，合共高達94%的受訪者表示蚊叮蟲咬的情況明顯減少，當中76%認為「大幅減少」，而受訪者對滅蚊設備的平均成效評分更錄得4.69分（滿分為5分），反映防疫物資成效。

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中柬又好堪稱「鐵桿友誼」，柬埔寨參議院主席洪森剛於六月訪華，首相洪馬奈亦即將七月訪華。梁振英表示，共享基金會迅速將防控陣線前移至國家級戰略工程的最前線，守護基建工作人員和工程周邊社區，提供預防登革熱的堅實屏障，為建構新時代全天候中柬命運共同體注入溫暖的民間動能。

基金會近年積極在「一帶一路」沿線大型基礎設施項目中開展蟲媒疾病防控工作。今年4月，基金會的中老鐵路登革熱防控項目獲綜合研究災害風險計劃（IRDR）發布為全球案例報告，闡述了跨學科合作在重大基礎設施中控制健康風險與減輕災害風險的成功經驗；同年5月，基金會亦在日內瓦，以題「大道至簡：無蚊則無登革熱」為題舉行世衛大會邊會，推廣物理手段防控登革熱。

除了中老鐵路外，基金會亦已在柬埔寨金港高速公路開展相關項目；並於去年10月，分別與柬埔寨機場投資有限公司及扶南德佐江海聯運有限公司簽署「登革熱及其他蟲媒疾病健康風險防控項目」合作備忘錄。項目開展至今，基金會已將相關國際經驗與學術成果轉化為前線實踐，累計向FTC項目捐贈了219台滅蚊燈、300頂蚊帳及2,000盒快速檢測套裝；同時，亦向德崇國際機場捐贈了304台滅蚊燈、300頂蚊帳、2,000盒快速檢測套裝及大量健康教育海報等物資，冀能全方位築牢公共衞生安全防禦網。