施政報告｜工聯會提96項建議　促為「工作間猝死」設援助基金

工聯會於今日（7月3日）與行政長官李家超會面，就本年度施政報告提交意見。工聯會建議書以「聚焦規劃 緊抓機遇 加速發展 普惠民生」為題，提出16項重點建議，總共96項建議。



工聯會代表與行政長官李家超見面，提交2026年施政報告建議。（工聯會）

工聯會認為，特區政府積極主動對接國家「十五五」規劃，同時進行香港首個五年規劃和2026年施政報告的公眾諮詢，相輔相成。工聯會在今日會面中亦提交了《關於編制香港五年規劃調研報告2026》，供特區政府參考。李家超早前表明，五年規劃與施政報告本質區別在於，前者屬於前瞲性與策略性的長期指導綱領，後者則為每年落實規劃的具體行動部署。

建議引導大學調整學科設置 扭轉技術人才短缺

工聯會對施政報告的建議，圍繞「構建香港就業友好型社會，促進本地高質量充分就業」、「房屋與民生規劃」、「經濟轉型與產業多元化」、「醫療服務與安老支援」、「青年發展與教育」以及「智慧城市與綠色生活」等六大核心範疇。

教育與產業發展方面，工聯會建議從施政頂層引導大學調整學科設置。扭轉技術人員短缺局面，令職業教育及技能培訓內容跟上科技應用，提升僱員技術，穩定工作，增加收入。工聯會強調要以本地人才優先，引入人才為輔，完善資歷架構，改善技術人員薪酬待遇，以留才引才；各人才計劃續簽設合理收入門檻，防止衝擊本地尤其是年輕人的就業；「人才清單」表列專業須先作本地招聘。

工聯會會長吳秋北與理事長黃國。（工聯會）

在本地勞工保障方面，工聯會促請政府對不同行業動態監察，參考「補充勞工優化計劃」下對餐飲服務業指定工種輸入勞工的優化措施，考慮把其他失業率較高的行業或輸入外勞較多的基層職位納入第二級審批機制。

促設立工業意外零死亡目標以保障工友

此外，工聯會指出，今年本港已發生13宗致命工業事故，政府須加強重視建造業安全，為遏止嚴重工業意外，應設立零死亡目標以反映政府改善職業安全、保障工友的決心。工聯會同時引述研究指，全球每年有超過84 萬人死於職場衍生疾病，長工時與高壓力是主要因素，建議為「工作間猝死」設援助基金，幫助猝死僱員家屬渡過難關。

工聯會又呼籲政府兌現2020年的承諾，盡快公布為低收入僱員及自僱人士代供5%強積金的具體執行細節與時間表，為退休儲備最薄弱的基層提供必要的政策兜底。同時，為解決強積金回報難抵通脹的痛點，建議推出具備「通脹+1%」回報的強積金計劃。

工聯會代表與行政長官李家超見面，提交施政報告建議。（工聯會）

在社福領域，工聯會主張長者醫療券適用範圍擴至福建及海南，並在現有城市推行「一市多點」安排，讓港人長者在更多醫療機構使用醫療券。建議政府參考澳門模式，津貼港人在購買內地醫保，發展兩地「醫養結合」服務。

建議設「大廈維修管理局」遏止圍標

針對爭議不休的圍標問題，工聯會認為有需要推行體制改革，糾正政出多門、部門之間權責不清、協調及監察效能低下等流弊。該會建議政府設「大廈維修管理局」，並主導樓宇維修招標、評標、估價、工程監督等工作，選 39 條租置屋邨作為試點，斬斷圍標集團系統性滲透樓宇大型維修過程。藉以減輕業主經濟負擔。同時，加快城市更新及舊區重建，研究引入多元補償方式，提升更新效率及財政可持續性，加快舊樓重建。