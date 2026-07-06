港台新聞台陣容曝光！最資深主播王巧加盟　9名主持全有電視經驗

主要播放直播節目的「港台電視32」，將改革變成做半個新聞台加半個綜合台，據了解計劃最快在本月底啟播。早前港台「招兵買馬」聘請主播「坐陣」，宣傳廣告近日曝光，以「專業求真 港台新聞」（Truthful & Professional）為口號，並披露9名主持陣容，全港最資深的有線新聞前總主播王巧加盟，其餘8人曾經做過有線新聞、Now TV以及無綫新聞，包括曾任主播的袁沅玉、容家耀、呂德琳。



港台新聞「招兵買馬」聘請主播「坐陣」，宣傳廣告近日曝光，披露9名主持陣容。

最資深主播王巧加盟港台新聞台 袁沅玉、容家耀加入

《香港01》早前報道，「港台電視32」其中一個發展方向是設立新聞台，傍晚6點的《新聞天地》，將由無主播改為有主播。同時，抽調內部人手做相關角色。根據最新宣傳廣告，加盟港台的包括全港最資深的有線新聞前總主播王巧，預料將推動新發展，涉及報新聞及培訓新人。同期加入港台的分別有無綫新聞台前主播袁沅玉及容家耀、明珠台前主播Melissa Gecolea、Peter Koveos。

明珠台前主播Melissa Gecolea與港台新聞宣傳廣告合照。

抽調內部人手做主持 全有電視經驗

由於「港台電視32」同時有時事節目，不會全24小時只播新聞，故抽調內部人手做主持等相關角色，出現在港台新聞宣傳廣告的包括多年前做過Now TV的黃貝紋、呂德琳，以及曾在有線新聞工作的盧曉珊、何佩珊。

香港電台廣播大樓入口大堂。（政府文創產業發展處網頁圖片）

連串新舉動由廣播處長關婉儀統領，3月改變部門架構，新設由總監級管理的「中央支援組」，直屬處長並協助推展策略性發展項目，推動機構創新。港台以往是「垂直」架構管理，即處長下線是副處長、助理處長、總監等，而「中央支援組」則較特別，直接隸屬於處長，港台內部不少人對這新部門職能感好奇。港台發言人早前解釋，「中央支援組」協助處長推展策略性發展項目。