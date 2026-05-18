港台七月開新聞台資深主播加盟　屆退休廣播處長坐多會｜政圈風聲

統領香港電台的廣播處長關婉儀，三月改變部門架構，新設由總監級管理的「中央支援組」，直屬處長協助策略性發展項目，推動機構創新。「中央支援組」總監是利子良，他原本是主責電視的總監。另一主要人員為高級項目經理許宜清，她原任人才服務辦公室總經理，再之前曾在關婉儀主理的部門工作。據悉，其中一項大改革是將主要播放直播節目的「港台電視32」，變成做半個新聞台加半個綜合台，近期「招兵買馬」，聘請資深主播「坐陣」，料7月啟播，節目表預料包括《千禧年代》等黃牌時事節目，故不會全24小時只播新聞。



連串新計劃之下，原定9月3日滿60歲可以退休的關婉儀，官場流傳她有機會再坐多一會至年底，「坐陣」新發展。早前以私人理由辭任新城電台行政總裁的馬浚偉在政圈被看高一線，多名官場中人都沒聽過，目前處理「風繼續吹」的階段。



廣播處長關婉儀3月公布設立由總監級管理的「中央支援組」，架構上直接隸屬於處長。（政府文創產業發展處網頁圖片）

前香港有線電視新聞總主播、主播組組長王巧今年初離職後，加入香港電台。（網上圖片）

最資深主播王巧強勢加盟 容家耀加入港台新聞台做主播

因應「港台電視32」改革，港台近期「招兵買馬」。消息指，全港最資深主播的有線新聞前總主播王巧，今年初離職後已加入港台，推動新發展，預料涉及報新聞及培訓新人。據聞有舊部可能跟隨過檔。另外，據了解無綫電視前主播容家耀亦已加盟港台，料參與新的新聞台。屆時傍晚6點的《新聞天地》，將由無主播改為有主播。同時，抽調內部人手做相關角色。

無綫新聞主播容家耀。(ig圖片)

不會24小時只播新聞 續有黃牌時事節目

招兵買馬的背後，據悉因為已部署一項大改革，將主要播放直播節目的「港台電視32」，變成做半個新聞台加半個綜合台，故聘請資深主播「坐陣」，最快7月初啟播。「添食」做電視版多年的電台時事節目《千禧年代》，亦包含在新節目表。此外，另一本身是有電視版的電台節目《星期六問責》，亦是屆時的黃牌時事節目之一，故不會全24小時只播新聞。

香港電台廣播大樓入口大堂。（政府文創產業發展處網頁圖片）

連串新舉動由廣播處長關婉儀統領，3月改變部門架構，新設由總監級管理的「中央支援組」，直屬處長並協助推展策略性發展項目，推動機構創新。港台以往是「垂直」架構管理，即處長下線是副處長、助理處長、總監等，而「中央支援組」則較特別，直接隸屬於處長，港台內部不少人對這新部門職能感好奇。港台發言人早前解釋，「中央支援組」協助處長推展策略性發展項目。

旅發局前總監華銘慶加盟港台做公關

除了業內資深主播，港台近期向外羅致「外人」空降，其中旅遊發展局原公共事務總監華銘慶，加盟出任「總監(機構傳訊及節目標準)」，即公關角色，接替升任助理廣播處長(電台及節目策劃)的葉冠霖的空缺；「中央支援組」高級項目經理許宜清也是「外人」，她原任人才服務辦公室總經理。

許宜清來頭不小，有豐富商界及公共政府行政經驗，早年從事企業融資及策略性投資工作，直至2012年。她不遲於2013年加入政府，曾在2013年時以政務司司長私人辦公室政策及項目統籌主任身份，與專員(特別職務) 聶德權出席元朗區議會會議。她也曾與廣播處長關婉儀工作，時為2020年，關婉儀任政務司司長私人辦公室人力資源規劃及扶貧統籌處處長，而許宜清則是高級經理(項目及協作)。

屆退休廣播處長料坐多會 馬浚偉接棒？

至於關婉儀，原定9月3日滿60歲可以退休，官場流傳有機會再坐多一會至年底，「坐陣」新發展。早前以私人理由辭任新城電台行政總裁的馬浚偉在政圈被看高一線，多名官場中人都沒聽過，目前處理「風繼續吹」的階段。按以往做法，需提前數月公開招聘，屆時真假便揭曉。