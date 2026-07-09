施政報告2026｜民建聯倡重推租置計劃　樓齡逾廿年單位100萬上車

民建聯今日（8日）向特首李家超同步提交《2026施政報告》及香港首個「五年規劃」意見書，合共54項建議，涵蓋北部都會區發展、多元經濟、改善生活質素、建設宜居城市及內聯外通。去年未能成功爭取重推「租置計劃」的民建聯，今年再提建議，指樓齡介乎20到30年的單位，可訂價每間約100萬元出售。本身是港島西立法會議員的民建聯副主席陳學鋒指，區內超過八成居民願意購回自己的公居，認為措施能協助居民安居樂業，又能增加一百多億的庫房儲備，而且利潤可以持續20年以上，昐在今年施政報告內落實。



民建聯主席陳克勤引述習近平主席講話（何姿瑩攝）

民建聯議員張培剛呼籲政府嚴打黑工，適當調整外勞輸入（何姿瑩攝）

呼籲嚴打黑工 「熔斷機制」調整輸入外勞

民建聯立法會議員張培剛呼籲政府嚴打黑工及針對假招聘行為加強執法，建議設立跨部門數據交換機制，例如比較強積金供款與勞工處資料，重點巡查薪金偏低或供款減少的公司是否違規輸入外勞。

另外，民建聯倡議盡快落實人工智能就業配對平台，協助僱員與企業更清晰便捷地配對，又希望設立指標，當個別工種的失業率達到一定水平時，適時調整外勞輸入政策。換言之，類似熔斷機制。

民建聯立法會議員周浩鼎促請政府為長者落實自動豁免公院醫療收費（何姿瑩攝）

倡免申請自動豁免公院醫療費

民建聯亦促請政府為有經濟需要的長者落實公立醫院收費自動豁免機制。民建聯立法會議員周浩鼎指這批長者本身已通過長生津的經濟審查，證明他們在經濟上有實質需要。若能落實自動豁免，除了能有效地替長者免卻繁複手續及經濟審批外，亦能大幅減省醫管局在處理申請及審批過程中所耗費的行政支援與開支，達至雙贏局面。

民建聯副主席陳學鋒就重推租置計劃發言（何姿瑩攝）

陳克勤指白石角站具「戰略意義」有利成為重要鐵路樞紐

另外，記者會上陳克勤被問到對白石角站發展方案終拍板的看法，他指白石角站對居民岀行和財務安排都具「戰略意義」，新站日後將成為連接科學園和新田科技城重要鐵路。加上預計白石角日後高達5萬工作人口，單靠巴士和小巴等公共交通岀行是不足以應對日後人口負擔。此外，陳克勤認為「物業加發展」的融資模式興建，既不需要直接動用政府庫房的公帑，又能明確規定假如鐵路工程超支，所有的額外開支與財政風險均須由港鐵公司自行承擔，在財政控制上對公眾最有利。

白石角站及周邊屋苑、中大設施。（香港01）

白石角站發展方案中，政府批出大水坑地皮予港鐵發展私人住宅項目。（區議會文件）

對於車站選址的修訂，陳克勤指舊址偏向教大運動場，且人口及住宅數目不多，而新選址更貼近白石角的中心點，未來居民只需透過新建的行人天橋系統，便可在3至5分鐘內步行直達車站，空間佈局更為合理。 另外，他指岀該區部份偏遠地區依賴小巴接駁出行，建議設立新交通交匯處接，便利市民出行。

問到如何確保車站如期於2033年或之前落成通車，陳克勤坦言工程有一定難度，因為東鐵綫高密度的日間運作，只能依賴深夜收車後的「黃金兩小時」保養與施工，但在新的建築標準及引進組裝合成建築法，相信完全有能力在不影響東鐵綫安全運作下完成工程。