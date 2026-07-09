施政報告2026懶人包｜新生嬰獎金加碼？重推租置？政界倡議一文看

特首李家超將發布任內第五份《施政報告》，公眾諮詢6月29日展開，同步就本港首個「五年規劃」收集公眾意見。《香港01》整合並持續更新政商界所提倡議，涵蓋經濟民生多個領域，包括將新生嬰獎金提升至3萬元、允許強積金作為醫療儲蓄、在北都資助房屋項目試行「先租後買」安排、恢復2,500元學生津貼、收緊輸入外勞等。



選委界范凱傑建議，恆常化新生嬰兒獎勵金計劃，並將獎金提升至3萬元。（廖雁雄攝）

一文看津貼、獎金、免稅額倡議

選委界范凱傑建議，恆常化新生嬰兒獎勵金計劃，並將獎金提升至3萬元。新社聯新界北譚鎮國建議，恢復2,500元免入息審查學生津貼，直接減輕所有家庭的開學開支壓力。

選委界管浩鳴建議，上調現時每月1,000元、為有需要的雙職或基層家庭提供「幼兒中心家長津貼」，並將幼兒中心託管時間延長至晚上8時，增設周末及緊急暫託服務；研究推行「累進式子女免稅額」，遞增第二名或以上子女的免稅額度；研究為祖父母發放「照顧親屬幼兒津貼或免稅額」。

聯主席林振昇倡優化「再就業津貼試行計劃」。（夏家朗攝）

陳曼琪倡增設「聘用外籍家庭傭工免稅額」

工聯會建議為「工作間猝死」設援助基金，幫助猝死僱員家屬渡過難關。工聯會解釋，研究指全球每年有超過84萬人死於職場衍生疾病，長工時與高壓力是主要因素。選委界陳曼琪倡提高小額錢債審裁處的最高申索額，由現在的7.5萬元增至10萬元；增設「聘用外籍家庭傭工免稅額」。

勞聯主席林振昇倡改善「再就業津貼試行計劃」，參考「中高齡就業計劃」的兩級制資助模式，為60歲或以上完成6個月或12個月全職工作的參加者，分別提供每期最高15,000元津貼，即最多可獲發30,000元。

工聯會建議政府設「大廈維修管理局」，斬斷圍標集團系統性滲透樓宇大型維修過程。（資料圖片／廖雁雄攝）

工聯會倡設「大廈維修管理局」

工聯會建議政府設「大廈維修管理局」，並主導樓宇維修招標、評標、估價、工程監督等工作，選39條租置屋邨作為試點，斬斷圍標集團系統性滲透樓宇大型維修過程。

選委界陳曼琪建議研究立法制定《招標投標法例》，嚴厲打擊圍標、串標、賄賂。

新社聯新界北譚鎮國建議重推公屋租置計劃。（資料圖片/陳葦慈攝）

G19倡北都資助房屋項目試行「先租後買」

新社聯新界北譚鎮國建議重推公屋租置計劃，揀選合適屋邨，訂定合理可負擔售價，並設立維修儲備金及禁售期，滿足公屋居民的置業願望。

G19建議研究在北都資助房屋項目試行「先租後買」安排，協助青年置業；針對公屋住戶資產及入息審查機制，建議利用大數據及創新科技精準計算，並研究引入「滾動平均收入」（例如12個月）計算方式。

管浩鳴建議，增加長者醫療券金額和個人戶口內的累積金額上限，分別至3,000元 和10,000元。（資料圖片）

管浩鳴倡長者醫療券累積金額上限加碼

選委界管浩鳴建議，增加長者醫療券金額和個人戶口內的累積金額上限，分別至3,000元 和10,000元，並允許用於私營物理治療及心理健康服務；研設「健康儲蓄賬戶」， 允許市民將部分強積金或公帑補貼轉入個人醫療儲蓄賬戶，專款能用於預防性醫療，例如年度體檢、疫苗接種等。

工聯會主張長者醫療券適用範圍擴至福建及海南，並在現有城市推行「一市多點」安排，讓港人長者在更多醫療機構使用醫療券；又建議政府參考澳門模式，為港人購買內地醫保提供津貼。

勞聯周小松倡訂立第二級審批啟動門檻機制，考慮收緊個別工種的輸入外勞條件。（黃寶瑩攝）

勞聯倡增設「支持本地失業勞工徵款」

勞聯周小松倡訂立第二級審批啟動門檻機制，按不同行業的職位空缺、僱員收入水平、失業率等客觀指標變化，考慮收緊個別工種的輸入外勞條件，甚至停止輸入外勞；增設「支持本地失業勞工徵款」，向外勞僱主收取每名外勞100元的額外徵款；設立「餐飲業轉型基金」，資金由「支持本地失業勞工徵款」提供，向失業的餐飲業工友提供有條件的短期失業援助金。

維園網球場（康文署）

霍啟剛倡重建維園網球場

G19召集人，體育、演藝、文化及出版界霍啟剛建議重建維園網球場，升格為一個設有1萬個座位的多功能全天候場館，爭取更高規格國際賽落戶。

北部都會區（資料圖片）

北部都會區和大灣區倡議

G19建議，為落戶北都的重點企業提供具競爭力的土地及稅務等優惠，以及配套支援服務，靈活處理土地面積和科研場地需求，避免因土地供應「空窗期」導致企業流失；搭建多元化融資體系，包括「以產換地」協作模式、發行「北都專項債券」及離岸人民幣「創科債」 。另外，G19建議擴大「跨境支付通」適用範圍，每日交易上限5萬港元。