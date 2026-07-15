立法會通過地盤全面禁煙　違者罰3000元　7月17日起生效

立法會今日（15日）通過落實地盤全面禁煙的《建築地盤安全修訂規例》，違者罰3000元，7月17日起生效。



大埔宏福苑。（鄭子峰攝）

宏福苑五級大火觸發修例地盤全面禁煙

大埔宏福苑五級大火造成168人死亡，引起社會關注地盤工吸煙問題。政府其後向立法會提交關於地盤全面禁煙的三項法例修訂，其中兩項將以「先訂立、後審議」的程序推行，7月17日生效，包括將地盤列為禁煙區，以及指明職安主任可依法向違例者發出定額罰款通知書，定額罰款3000元。

大埔宏福苑。（鄭子峰攝）

地盤列為禁煙區 包括大廈維修工程

其中，《2026年吸煙（公眾衞生）條例（修訂附表2）令》指定建築地盤為禁止吸煙區，包括大廈維修工程地盤。

大埔宏福苑。

地盤吸煙違者罰3000元

《2026年定額罰款（吸煙罪行）（指明主管當局及公職人員）（修訂）公告》則指明勞工處職業安全主任可依據《定額罰款（吸煙罪行）條例》，執行所有涉及在建築地盤吸煙罪行的執法工作。

大埔宏福苑。

承建商及分判商須確保地盤無人吸煙 最高罰40萬

任何人在建築地盤吸煙即屬違法，職安主任可向違例者發出定額罰款通知書，定額罰款3000元。地盤承建商亦須確保沒有人在地盤內吸煙，違規承建商可罰款40萬元。若地盤有人吸煙而構成嚴重火警風險，勞工處會按相關條例起訴涉事的東主或僱員，東主可判處罰款300萬元及監禁6個月，僱員則可判處罰款15萬元及監禁6個月。