地盤禁煙5.22刊憲包大廈維修工程　吸煙罰$3000　承建商可罰$40萬

大埔宏福苑五級大火造成168人死亡，引起社會關注地盤工吸煙問題。政府今日（19日）向立法會提交關於地盤全面禁煙的三項法例修訂，其中兩項將以「先訂立、後審議」的程序進行，並將於周五（22日）刊憲，包括將地盤列為禁煙區，以及指明職安主任可依法向違例者發出定額罰款通知書，定額罰款3000元。



政府今日（19日）向立法會提交關於地盤全面禁煙的三項法例修訂，其中兩項將以「先訂立、後審議」的程序進行，並將於周五（22日）刊憲，包括將地盤列為禁煙區，以及指明職安主任可依法向違例者發出定額罰款通知書，定額罰款3000元。（資料圖片）

​政府向立法會提交三項法例修訂，將對建築工程總承建商、分判商及任何人士施加明確法律責任，嚴格規定在所有建築地盤內禁止吸煙，以減低火警風險，保障工人及公眾安全。

地盤列為禁煙區 包括大廈維修工程

其中，《2026年吸煙（公眾衞生）條例（修訂附表2）令》指定建築地盤為禁止吸煙區，包括大廈維修工程地盤，而住客正佔用的住宅及私人宿舍作居住用途的範圍則不包括在內。

地盤吸煙者將被罰3000元

《2026年定額罰款（吸煙罪行）（指明主管當局及公職人員）（修訂）公告》則指明勞工處職業安全主任可依據《定額罰款（吸煙罪行）條例》，執行所有涉及在建築地盤吸煙罪行的執法工作。任何人在建築地盤吸煙即屬違法，職安主任可向違例者發出定額罰款通知書，定額罰款3000元。政府將以先訂立後審議的形式進行上述兩項修訂，料政府將於周五、即5月22日刊登憲報。

承建商及分判商須確保地盤無人吸煙 最高罰40萬

此外，政府將修訂《2026年建築地盤（安全）（修訂）規例》，要求承建商及分判商須採取所有合理步驟，以確保在建築地盤內無人吸用或攜帶燃着的指明吸煙產品，或使用無遮蓋燈火點燃指明吸煙產品，否則會觸犯《地盤修例》規定，最高可處罰款40萬元。該《修例》將進行先審議後訂立的程序。

政府表示，會全力配合立法會的審議工作，期望立法會支持並盡快通過三項法例修訂，讓政府盡早在所有建築地盤內實施禁止吸煙。