九龍城民政專員蔣志豪一年半交棒　西貢助理民政專員林苡晴升任

再有地區民政事務助理專員「坐正」 ，西貢助理民政專員林苡晴明日（17日）起升任九龍城民政事務專員，接替出任同一崗位一年半相對較短的蔣志豪。今次是兩個月內第三名民政助理專員調區或原區「坐正」。



西貢助理民政專員林苡晴升任九龍城民政專員。（新聞處）

助理民政專員林苡晴升任專員

林苡晴2015年加入政務職系，曾於多個政策局和部門工作，包括政制及內地事務局、房屋署、環境保護署和環境及生態局。她調任九龍城民政事務專員前為西貢民政事務助理專員。

蔣志豪。（梁鵬威攝）

蔣志豪出任民政專員一年半交棒

至於蔣志豪，是在2025年1月出任九龍城民政專員，他1995年已加入政務職系，曾於多個政策局和部門工作，包括知識產權署、政府新聞處、政制及內地事務局、財經事務及庫務局和商務及經濟發展局。他調任九龍城民政事務專員前是發展局文物保育專員。

兩個月內第三名民政助理專員「坐正」

今年六月都有民政助理專員「坐正」。離島原民政專員楊蕙心調任駐成都經濟貿易辦事處主任，當區民政事務助理專員莫望塵接替升任新專員。本月初，屯門民政事務專員換人，葵青民政事務助理專員温悅婷升職，出任屯門民政專員。現任專員關可臨在同一崗位三年，平調出任民政事務總署助理署長。今次西貢助理民政專員林苡晴升任九龍城民政專員，是兩個月內第三名民政助理專員「坐正」。