黃大仙民政專員胡鉅華升職教育局副秘 財庫局賀穎君頂上
撰文：潘耀昇
出版：更新：
黃大仙民政專員明日（6日）起換人，由財經事務及庫務局首席助理秘書長賀穎君接替胡鉅華，出任新專員。《香港01》獲悉，本身是首長級丙級政務官D2級的胡鉅華，將升職教育局副秘書長（D3級），是近年第四名升職的民政專員。
財庫局賀穎君做黃大仙新民政專員
新專員賀穎君2008年加入政務職系，曾於多個政策局和部門工作，包括民政事務總署、商務及經濟發展局、前政府資訊科技總監辦公室和房屋署。調任黃大仙民政事務專員前，她是財經事務及庫務局首席助理秘書長（庫務）（工務），兩個職位同屬首長級丙級政務官（D2），月薪約19.4萬。
消息：黃大仙民政專員胡鉅華升職教育局副秘書長
胡鉅華則在2002年加入政府政務主任，曾在保安局、教育局、政制及內地事務局等部門任職，亦曾外派香港駐東京經濟貿易辦事處，2023年接替黃智華擔任黃大仙民政事務專員。黃智華當年卸任後赴北京大學進修，因歡送宴會過於盛大而惹非議，學成回港後出任環境保護署助理署長。《香港01》獲悉，本身是首長級丙級政務官D2級的胡鉅華，將升職教育局副秘書長（D3級）。
觀察近年民政專員調任去向，升職的比較少，大多是平調。原北區民政專員賴子堅在地區打拼兩年便升任環保署副署長；原深水埗民政專員黃昕然升任民政及青年事務局副秘書長；原油尖旺民政專員余健強升職環境及生態局副秘書長。
胡鉅華出任黃大仙民政專員 上任專員黃智華離別晚會曾鬧出風波曾鬧出歡送風波的黃智華學成歸來 新職專責廢物管理｜政壇諸事町黃大仙民政專員歡送宴捱批 梁振英：須煞止建制社團浮誇浪費之風地區人士辦歡送晚宴被批太盛大 黃大仙民政專員黃智華致歉黃大仙民政專員黃智華深造 歡送宴規模罕見 麥美娟：唔使咁破費