黃大仙民政專員胡鉅華升職教育局副秘　財庫局賀穎君頂上

黃大仙民政專員明日（6日）起換人，由財經事務及庫務局首席助理秘書長賀穎君接替胡鉅華，出任新專員。《香港01》獲悉，本身是首長級丙級政務官D2級的胡鉅華，將升職教育局副秘書長（D3級），是近年第四名升職的民政專員。



賀穎君接替胡鉅華出任黃大仙民政事務專員。（政府新聞處）

財庫局賀穎君做黃大仙新民政專員

新專員賀穎君2008年加入政務職系，曾於多個政策局和部門工作，包括民政事務總署、商務及經濟發展局、前政府資訊科技總監辦公室和房屋署。調任黃大仙民政事務專員前，她是財經事務及庫務局首席助理秘書長（庫務）（工務），兩個職位同屬首長級丙級政務官（D2），月薪約19.4萬。

消息：黃大仙民政專員胡鉅華升職教育局副秘書長

胡鉅華則在2002年加入政府政務主任，曾在保安局、教育局、政制及內地事務局等部門任職，亦曾外派香港駐東京經濟貿易辦事處，2023年接替黃智華擔任黃大仙民政事務專員。黃智華當年卸任後赴北京大學進修，因歡送宴會過於盛大而惹非議，學成回港後出任環境保護署助理署長。《香港01》獲悉，本身是首長級丙級政務官D2級的胡鉅華，將升職教育局副秘書長（D3級）。

觀察近年民政專員調任去向，升職的比較少，大多是平調。原北區民政專員賴子堅在地區打拼兩年便升任環保署副署長；原深水埗民政專員黃昕然升任民政及青年事務局副秘書長；原油尖旺民政專員余健強升職環境及生態局副秘書長。