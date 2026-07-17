東九龍智慧綠色運輸系統開始招標　鄧家彪：高興政府聽到意見

政府宣布東九龍智慧綠色集體運輸系統今日（17日）正式開始公開招標，項目全長約7公里，並包括9個車站。九龍東立法會議員鄧家彪出席立法會特別會議後見記者，表示高興見到政府聽到意見。



鄧家彪表示高興政府聽到意見。（蘇俊希攝）

東九龍智慧綠色集體運輸項目主要有九個車站，總站為彩虹東站和油塘東站，兩個總站也是連接觀塘線的重要樞紐車站。鄧家彪，表示油塘東站和油塘站之間的連接大概是200米長的地下行人隧道，而彩虹東車站會在牛池灣街市附近。

他指出，項目需在七年內完成興建，預計2027年批出承建商，2033年就會用到。從營運角度看，他相信越早完成興建、投入服務，越早能夠得到車費上的收入。他又提到，項目容許分階段通車，以馬游塘為核心，視乎工程的進度才決定先開通馬游塘至彩虹東的路段或馬游塘至油塘東的路段。

東九龍智慧綠色集體運輸系統擬議走線。（政府新聞處）

預計東九龍系統每日約3至5萬人次乘客量

鄧家彪又指，政府鼓勵投標者在車站設計結合智慧科技元素及在設計上作出預留，探討系統是否具備日後延伸至慈雲山及寶琳的可行性。他很高興政府聽到意見，並作出鼓勵。他又提到，入標的機構需要由截標日期起計的過往15年內，在香港或者香港以外的地區，擁有至少連續5年的陸路運輸營運公共交通系統的經驗，而這個公共交通運輸系統的平均每日乘客量至少4萬人次，這預示東九龍系統大概每日會有3萬至5萬人次的運客量。

他提到，要達至能夠上到山、走到斜坡的新技術，最少有兩個概念，包括不需架空電纜和用膠輪取代鋼輪。他形容膠輪「對居民黎講都有好處，就係無咁嘈」。他又透露，聽聞不少本地財團對此項目都有興趣，他期望各個財團和交通機構能夠熱烈參與投標。