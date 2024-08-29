啟德及東九龍綠色運輸系統邀請提交意見書　爭取提前招標批出合約

運輸及物流局與土木工程拓展署及路政署今日（29日）分別就啟德及東九龍智慧綠色集體運輸系統，邀請相關系統的供應商及營運商提交意向書，以收集市場意見。政府稱會採創新推展方式 提前招標並把部分法定程序與詳細設計同步進行，期望啟德項目，爭取提前於明年招標，二○二六年批出項目建造合約；東九龍項目，目標爭取於二○二六年招標，二○二七年批出項目建造合約。



政府建議2個項目分別由單一機構負責系統的詳細設計、建造，及約20至30年的合約期內的營運及維修保養，並在合約期結束時將處於良好運行狀態的系統移交政府。政府稱，將來的營運商須以商業模式運作，並以公眾可接受的票價提供優質的公共交通服務。如有需要，政府會探討項目的資助方案，包括批出在擬建車廠用地的物業發展權。



就啟德智慧綠色集體運輸系統提交意向書的截止時間為10月24日（星期四）中午12時；就東九龍智慧綠色集體運輸系統提交意向書的截止時間為11月7日（星期四）中午12時。土木工程拓展署和路政署會分別就啟德及東九龍智慧綠色集體運輸系統向有興趣的公司舉行線上簡介會。



路政署早前向觀塘區議會提交的文件，顯示「東九龍智慧綠色集體運輸系統」的初步方案。

採創新推展方式 提前招標並把部分法定程序與詳細設計同步進行

運輸及物流局發言人指，期望透過是次邀請提交意向書，進一步掌握市場對建造及營運這2個智慧綠色集體運輸系統的意向及能力，收集的意見將有助對項目的技術範疇，包括系統特性、營運能力、維修保養要求等，有更確切的了解，並讓政府與市場探討合乎公眾利益而財務可行的推展模式，為日後敲定項目的技術細節、推展方式及財務安排作參考。

發言人又稱，啟德項目而言，會採用創新的推展方式，包括提前招標並將部分法定程序安排與詳細設計階段同步進行，爭取進一步提前於明年招標，以期於二○二六年批出項目建造合約。東九龍項目方面，目標爭取於二○二六年招標，以期於二○二七年批出項目建造合約。

此外，發言人指會繼續探討不同的採購模式，參考從意向書所收集的意見，檢視在規劃、設計至建造各階段壓縮推展時間的可能，例如採用可供製造和裝配的設計、機電裝備合成法等，從而進一步縮短這兩個項目的整體推展時間表。

啟德智慧綠色集體運輸系統構想圖。

啟德智慧綠色集體運輸系統全長約3.5公里，擬設5個車站，採用高架專屬車道走廊（以高架橋／軌道系統等形式）設計，連接啟德前跑道區至港鐵啟德站，強化區內商住發展、旅遊、文娛、康體及社區設施的連貫性，以及與現行鐵路網絡的連繫，服務該區約5萬的居住和就業人口以及旅客。

東九龍智慧綠色集體運輸系統全長約7公里，擬設8個車站，為觀塘上坡地區提供便捷的接駁交通服務，便利市民前往港鐵彩虹站及油塘站，整體改善東九龍的交通，釋放發展潛力。走線途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘，服務該些地區超過30萬的居住人口。系統主要在專屬高架道上運作，由馬游塘至油塘近藍田北的一段則建議以隧道形式運作，但亦會探討非隧道形式的可行性。

顏汶羽（李宇婷攝）

民建聯立法會議員顏汶羽表示，根據當局今天公布的走線，東九龍線擬由港鐵彩虹站經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘，再落山以港鐵油塘站為終點。而據與居民所接觸，市民最關注「東九線」的「路線」與「站點」設置，包括能否在藍田增設車站、會否放棄興建隧道，改行較接近民居的連德道與碧雲道，以及如何讓捷運系統能與原先的鐵路網絡互相連接，提升整套運輸系統的效能與市民的出行效率。

另一方面，顏汶羽希望未來「啟德線」能與「東九線」接駁，以舒緩海濱道及茶果嶺道的交通需要。一方面改善觀塘商貿區的交通網絡，另外亦做好CBD2的交通規劃，打破九東交通困局。