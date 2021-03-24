林鄭視察裕民坊重建　憶2011年督導項目　曾半夜視察細葉榕遷移

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-03-24 21:30

觀塘市中心重建項目正進行中，特首林鄭月娥今（24日）落區視察即將啟用的裕民坊公共運輸交匯處。林鄭說，她擔任發展局局長期間親自督導觀塘市中心重建項目，亦曾多次實地視察進度，包括在2011年5月某日半夜在現場視察細葉榕遷移，至今仍記憶猶新。 林鄭表示，觀塘市中心重建項目歷時十多年，各期的建設至今逐步落成，估計到2029/30年將全部完成，形容是一項極為艱巨的工作。但她指，重建項目不但可以改善舊區居民的生活環境，亦把觀塘蛻變成更宜居宜業的地區，為「起動九龍東」計劃增添姿采，她對市建局董事局和一眾員工的努力表示讚賞。

林鄭今日在市區重建局董事會主席周松崗和行政總監韋志成陪同下，視察裕民坊公共運輸交匯處。該交匯處是市建局觀塘市中心重建項目其中一項重要建設，將會是全港最大的有蓋公共運輸交匯處，巴士總站位於項目基座一樓，地面層為小巴總站，設有多個出入口連繫商場和周邊街道，下周五（4月2日）啟用。

林鄭欣悉新交匯處結合多項創新和智慧元素，包括在巴士總站設置首個應用人車分隔概念的冷氣候車區和以人工智能操作的閘門控制系統，以及在小巴總站裝設由本地企業研發的智能通風裝置等，總站亦會為小巴提供充電設施。

市建局歷來最大型重建項目 採「小區為本」方針

她續指，觀塘市中心重建項目是市建局歷來最大型的重建項目，地盤面積超過50萬平方呎，涉及超過1,600個私人業權及3,000名居民，總發展成本數以百億元計。重建範圍涵蓋不少提供公共服務的設施，包括政府合署和健康院，亦需遷移在月華街陪伴居民數十載的細葉榕。林鄭說，由於項目規模龐大，市建局採取「規劃主導」、「小區為本」的方針，藉重建的契機重新規劃區內交通路線、行人設施、綠化休憩空間等，為居民帶來更大裨益。

林鄭其後順道視察位處附近的新公務員學院選址，聽取公務員事務局局長聶德權和建築署署長何永賢介紹項目設計。她表示，若項目明年獲批撥款，2026年底開始可陸續完成。