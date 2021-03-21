裕民坊公共運輸交匯處下月2日啟用　佔地1.5萬平方米全港最大

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-03-21 12:21

觀塘市中心重建項目仍在進行中，市建局行政總監韋志成今（21日）在網誌表示，屬項目第二、三發展區的裕民坊公共運輸交匯處將於下月2日啟用，佔地達1.5萬平方米，是全港最大的有蓋公共運輸交匯處。而原本設於裕民坊和觀塘道的8條巴士線和21條小巴線，將由該日起遷至新公共運輸交匯處接載乘客。

屬觀塘市中心重建項目第二、三發展區的裕民坊公共運輸交匯處將於下月2日啟用。（市建局圖片）

位於裕民坊的新交匯處總面積達到1.5萬平方米，是全港最大的有蓋公共運輸交匯處，地面層則為小巴總站，巴士總站則位於基座一樓。交匯處設有10個出入口，與協和街、物華街、康寧道和裕民坊四條地區主要街道連接。

巴士總站設計上採用「人車分隔」概念，也是全港首個以人工智能操作的閘門控制系統，以全自動模式控制登車閘門開關。

「人車分隔」概念 巴士停定才打開閘門

當具備四重偵測功能的閘門偵測到巴士是否已停定，也會偵測巴士引擎運轉的聲音，以確認引擎保持運作；感應器會確認車長留在巴士的駕駛座位上，以及車門已經開啟才會打開閘門，讓候車市民登上巴士。其後也會偵測到巴士已經離開，才關閉閘門。

每條小巴線皆設排隊專區，並有輪椅使用者優先上車的標記，方便市民有序上落車。（市建局圖片）

十組外型送風裝置令小巴總站有4倍鮮風 候車更涼爽

而設在地面層的小巴總站，佔地約9,000平方米，相等於原來區內各個臨時小巴站總面積的5倍，並會將21條分散在觀塘道、裕民坊、同仁街和協和街的專線小巴和紅色公共小巴線集合在一處。

項目團隊更利用從高至低而興建的地勢，研發能提升通風效果的系統，安裝由本地企業研發的無扇葉通風裝置，它運用空氣動力學原理，在總站連接物華街的入口，配置十組外型像飛機翼的送風裝置，吹送高速氣流至總站內，同時亦帶動更多戶外空氣流入車站。與傳統機械式風扇相比，它可為小巴總站吹送多4倍的鮮風。