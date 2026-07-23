英媒：前民主黨主席胡志偉英國機場被扣留　據悉其後已入境英國

英國《泰晤士報》今日（23日）香港時間早上報道，上月30日因「串謀顛覆國家政權罪」在香港服刑期滿的前民主黨主席胡志偉，在英國希斯路機場 （Heathrow airport）被扣留，並被告知將被遣返。報道引述胡志偉朋友形容，胡抵達英國是為了獲得「庇護」。



據報，胡志偉原本希望利用BNO在英國定居，BNO持有人可以在抵達英國後才申請，不須在海外先行申請。報道引述香港大律師公會前主席夏博義（Paul Harris）指，當地機關告訴胡志偉，要沒收其護照，並在七天後將他遣返回香港。報道刊登後，據了解胡志偉其後已入境英國。



民主派初選47人被控《國安法》下的「串謀顛覆國家政權罪」，45人罪成，而胡志偉被判囚4年5個月，至上月30日服刑期滿出獄。



胡志偉上月30日出獄，抵達寓所下車時手持兩袋個人物品，並向大批在場等候的傳媒表示「多謝大家」，之後進入大廈。（資料圖片/陳永武攝）

前民主黨主席胡志偉今年6月30日出獄。（胡志偉FB）

據報胡志偉持BNO不須申請入境 英國內政部承認涉問題

英國《泰晤士報》以「被監禁的香港民主領袖獲告知將被驅逐出英國」（Jailed Hong Kong democracy leader told he is to be deported from UK）為題報道指，前民主黨主席、前立法會議員胡志偉近日抵達希斯路機場後被邊境部門扣留，護照被沒收，並被告知或於一星期內遣返香港。

英國《泰晤士報》最新報道，上月30日「串謀顛覆國家政權罪」在香港服刑期滿的前民主黨主席胡志偉，在英國希斯羅機場 （Heathrow airport）被扣留，並被告知將被遣返。（The Times.com）

據悉其後已入境英國

報道引述胡志偉的朋友透露，胡抵達英國是為了尋求政治庇護。據報胡志偉是利用英國政府向BNO護照持有人提供的定居計劃赴英。BNO護照持有人可以在抵英後才申請庇護，毋須如其他形式的庇護申請者一般，事先在海外提出申請。

報道引述英國內政部表示，留意到有關個案。據稱，事件涉及入境文件或行政程序問題，英國邊境管理局正着手處理。報道刊登後，據了解胡志偉其後已入境英國。

出獄前有指將離港

胡志偉出獄前一個月，有報章專欄曾引述消息胡志偉家人已移居海外，出獄後也會離港，退隱江湖，以後將不沾手政治。