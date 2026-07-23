英《泰晤士報》：前民主黨主席胡志偉希斯路機場被扣　將遣返香港

英國《泰晤士報》最新報道，上月30日因「串謀顛覆國家政權罪」在香港服刑期滿的前民主黨主席胡志偉，在英國希斯路機場 （Heathrow airport）被扣留，並被告知將被遣返。雖然報道引述胡志偉的朋友形容，胡抵達英國是為了獲得「庇護」。但據報胡志偉原本希望利用BNO在英國定居，BNO持有人可以在抵達英國後才申請，不須在海外先行申請。報道引述香港大律師公會前主席夏博義（Paul Harris）指，當地機關告訴胡志偉，要沒收其護照，並在七天後將他遣返回香港。



民主派初選47人被控《國安法》下的「串謀顛覆國家政權罪」，45人罪成，早前於西九龍裁判法院判刑，刑期從4年2個月到10年不等，部份人已出獄，而胡志偉被判罪成判囚4年5個月，於赤柱監獄服刑，至上月30日服刑期滿出獄。



胡志偉上月30日出獄，抵達寓所下車時手持兩袋個人物品，並向大批在場等候的傳媒表示「多謝大家」，之後進入大廈。（資料圖片/陳永武攝）

英國《泰晤士報》最新報道，上月30日「串謀顛覆國家政權罪」在香港服刑期滿的前民主黨主席胡志偉，在英國希斯羅機場 （Heathrow airport）被扣留，並被告知將被遣返。（The Times.com）

報道引述胡志偉朋友透露 胡抵英國是為了尋求政治庇護

英國《泰晤士報》以「被監禁的香港民主領袖獲告知將被驅逐出英國」（Jailed Hong Kong democracy leader told he is to be deported from UK）為題報道指，前民主黨主席、前立法會議員胡志偉近日抵達希斯路機場後被邊境部門扣留，護照被沒收，並被告知或於一星期內遣返香港。

報道引述胡志偉的朋友透露，胡抵達英國是為了尋求政治庇護。不過，據報胡志偉原本希望利用BNO在英國定居，BNO持有人可以在抵達英國後才申請，根本不須在海外先行申請。報道英國內政部承認事件涉及入境文件或行政程序問題，正處理個案。