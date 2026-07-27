胡志偉稱獲英「入境保釋」逗留7日　周三或被遣返　否認尋求庇護

上月30日因「串謀顛覆國家政權罪」罪成而在香港服刑期滿的前民主黨主席胡志偉，日前抵達英國希斯路機場 （Heathrow airport）一度被扣留，其後入境。美聯社今日（27日）報道，胡志偉受訪時稱他被扣留後准以「入境保釋」(immigration bail）形式逗留當地7日，或於本周三（29日）被遣返。



胡志偉在訪問中否認今次赴英意圖尋求政治庇護，稱自己只打算逗留數月，與家人團聚。他在赴英前因擔心其刑事紀錄會影響入境，故曾與英國相關部門溝通，但抵埗後仍被質疑可能尋求長期居留等其他目的而被扣留。他說，擔心相關入境紀錄可能會影響他未來出行，希望當地能撤銷相關扣留決定，並延長其居留期限。



胡志偉上月30日出獄，抵達寓所下車時手持兩袋個人物品，並向大批在場等候的傳媒表示「多謝大家」，之後進入大廈。（資料圖片/陳永武攝）

英報上周指抵埗後被沒收護照 後獲准入境

47名「泛民主派」人士因在2020年參與港大前法律學者戴耀廷等人組織的「35＋」立法會初選，被控干犯《香港國安法》下「串謀顛覆國家政權罪」，其中45人罪成，胡志偉被判囚4年5個月，6月30日服刑期滿出獄。

前民主黨主席胡志偉今年6月30日出獄。（胡志偉FB）

英國《泰晤士報》上周四（7月23日）報道，胡志偉抵達希斯路機場後被英國邊境部門扣留，護照被沒收，並被告知或於一星期內遣返香港。報道引述胡志偉朋友透露，胡志偉抵英是為了尋求庇護。報道指，胡志偉是利用英國政府向BNO護照持有人提供的定居計劃赴英。BNO護照持有人可以在抵英後才申請庇護，毋須如其他形式的庇護申請者一般，事先在海外提出申請。

胡志偉：赴英為與妻兒團聚 非尋求庇護

胡志偉後來獲准入境英國，美聯社今日刊登對其訪問。他否認想向英國尋求政治庇護，但承認長遠希望與妻兒一起在當地生活。胡志偉的妻子與兒子在2022年移居英國，他透露，坐牢期間，每個月只能與妻兒通話10分鐘，寫信要一個月才能收到回覆。

原定11月返港 回程機票被改簽為周三離開

胡志偉稱，他因擔憂自己的刑事紀錄影響入境，因此事先與英方溝通，但抵埗後仍被扣留，雖然能夠入境，但只是獲得七日保釋期。他原本預訂了11月的回程機票，但已被改為周三。