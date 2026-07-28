李家超攜兩司長出席首場閉門對談　至少39議員可發言　抽籤定順序

首場「行政長官與立法會議員對談交流會」今日（28日）舉行。行政長官李家超早上約10時在立法會主席李慧琼、政務司司長陳國基、律政司司長林定國、財政司副司長黃偉綸等官員陪同下，步入立法會宴會廳。據了解，交流會以抽籤形式決定發言順序，將有至少39位議員獲發言機會。交流會歷時約1.5小時。



李家超上任以來，分別透過全程公開直播的「行政長官互動交流答問會」，以及閉門形式舉行的前廳交流會加強與立法會聯繫。有政府中人形容，對談交流會是李家超主動出擊建立的第三個行政立法雙方溝通平台，冀能打破議事規則的條條框框，令雙方更坦誠、更直接的「交心」。

交流會旨在與議員進行有深度對談

行政署在本月17日致函立法會秘書長指，為加強行政立法溝通互動，李家超擬於今舉行首次「行政長官與立法會議員對談交流會」，「讓大家在從容的環境下，進行有溫度、有深度的直接對談」。李家超會先分享他對「愛國者治港」的實踐體會，之後開放對談，議題不設限制，可涵蓋國家、香港和國際事務，以至工作心得和經驗分享，「內容彈性靈活，旨在增進彼此了解和溝通」，鞏固政府和立法會的「改革伙伴關係」。

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部分議員要到深圳出席會議 未能參加對談

儘管交流會旨讓議員在從容的環境下，進行有溫度、有深度的直接對談，但由於時間倉猝，據聞，有部分議員因日程安排而未能出席，其中有部分身兼全國政協委員的立法會議員亦要到深圳出席會議，聽取剛舉行的全國政協常委會議簡報。