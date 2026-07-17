李家超7.28首辦與議員對談：藉有溫度有深度溝通鞏固改革夥伴關係

特區政府今日（7月17日）致函立法會，表示行政長官李家超與立法會主席李慧琼議定於7月28日在立法會舉行首次「行政長官與立法會議員對談交流會」，讓大家在從容環境下進行有溫度、有深度的直接對談，對談議題不設限制，李家超將先分享對「愛國者治港」的實踐體驗。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

函件由行政署長發給立法會秘書處，提及李家超重視行政立法關係，自上任以來持續透過不同方式增強行政立法的溝通和互動，包括舉行立法會前廳交流會及將行政長官答問會由單向答問提升為雙向互動的「行政長官互動交流答問會」；本屆立法會議員宣誓就職當日，他更親臨立法會向全體議員致辭祝賀，並在現屆立法會舉行第一次大會上發言，積極推動行政立法共建香港。

議題不設限 李家超將分享「愛國者治港」實踐體會

政府表示，為進一步加強行政立法雙方溝通互動，李家超擬於7月28日在立法會前廳或宴會廳舉行「行政長官舆立法會議員對談交流會」，讓大家在從容的環境下，進行有溫度、有深度的直接對談。李家超將先分享他對「愛國者治港」的實踐體會，之後開放對談，議題不設限制，可涵蓋國家、香港和國際事務,以至大家的工作心得和經驗分享。

2月27日，立法會舉行新春午宴，行政長官李家超（左五）與立法會主席李慧琼（左四），聯同三名司長陳國基（左三）、陳茂波（右三）、林定國（左一），以及立法會內會主席兼總協調人陳振英（右四）、財委會主席吳永嘉（右二）、另一總協調人吳秋北（左二），以及立法會秘書長衞碧瑤（右一）祝酒。（立法會主席facebook）

政府指，對談交流旨在增進彼此了解和溝通，鞏固政府和立法會的改革夥伴關係，更好發揮雙方互相制衡、互相配合作用，進一步開創「愛國者治港」的更大價值。

正值休會期 政府：特首理解部分議員或未能出席

函件透露，李家超早前與李慧琼溝通時提出這個建議,獲對方支持。立法會全體議員後日（7月19日）上京進行為期一周的國家事務研修考察，7月25日回港，而傳統上7月下旬至9月上旬為立法會休會期。政府表示，7月28日的交流會正值立法會休會期，部分議員或已另 有事務安排而未能出席，行政長官充分理解並期待在下次對談交流會再作交流。