太古城停車場塞車惹投訴　區議員郭浩景「拋橋」封閉東廊出口捱批

鰂魚涌太古城中心商場停車場，日前有多名車主投訴塞車被困兩小時過鐘照收錢，原因是天雨下附近太古灣道、太豐路、太古城道、太茂路擠塞。東區區議會交通運輸委員會主席、新民黨東區委任區議員郭浩景「拋橋」提方案，建議封閉東區走廊太古城出口，將車流引導至西灣河再回來。不過，引來網民批評指，郭浩景的建議會阻礙居民回家。



郭浩景Threads。

鰂魚涌太古城中心商場停車場，日前有多名車主投訴塞車被困兩小時過鐘照收錢。（Threads網民相片）

事源郭浩景在社交平台Threads發文，引用一篇講述8月2日晚太古城中心停車場塞車的新聞，有車主被困兩小時，停車場「過鐘」照收錢，最後商場致歉。身為當區區議員的郭浩景主動提表示已聯絡太古地產，引述公司正積極研究繁忙時間分流方案。他「拋橋」提出自己初步構思，建議封閉東區走廊太古城出口，要求車輛改道西灣河，並封閉太古城道轉太茂路，讓車輛暢通離開。他「戴頭盔」指有待認真研究，會繼續跟進。

不過，引來網民留言批評封閉東區走廊太古城出口的建議。有人指，商場停車場問題就針對停車場去處理，「有乜理由會諗到封東廊出入口去阻住其他居民 」、「本身條路好窄，加埋有老人家，你想有幾快」、「擴大塞車車龍唔會改善到問題，只會阻塞埋居民出入 」。

鰂魚涌太古城中心商場停車場，日前有多名車主投訴塞車被困兩小時過鐘照收錢。（Threads網民相片）

有人就歸究於停車場出口附近斑馬線，令到車輛離開時緩慢，又要遷就行人。不過有人反駁指「係咪需要為咗間中一次周日嘅大雨，而取消太古城居民365日都用嘅過路設施？定係可以搵警員疏導埋行人？」如何平衡各方要求解決太古城停車場塞車問題，考郭浩景智慧。