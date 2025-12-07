立法會選舉｜民建聯植潔鈴告急：無棄保方案 新民黨郭浩景：嚴峻
撰文：洪戩昊
立法會選舉今日（7日）舉行，各選區的候選人紛紛落區拉票。其中，港島東選區有兩位民建聯候選人—植潔鈴及李清霞。植潔鈴向《香港01》表示，雖然選情告急，但不會有棄保方案，不會呼籲民建聯支持者集中票源。
港島東選區另一候選人、新民黨的郭浩景則多番形容選情非常嚴峻。他指，由於資源不及其他政黨，所以宣傳不及他們，形勢一直十分不利；加上太古城食水黑點事件和大埔火災也有影響他的籌備工作。
下午5時多，植潔鈴到柴灣興華（二）邨的街站拉票。她頗受現場街坊歡迎，更有人向她索取合照。不過，她的選舉廣告已貼上「告急」字眼。她向《香港01》表示，選情告急並非今日的事，近幾日其實已開始告急。雖然告急，但她指民建聯並不會推出棄保方案，不會呼籲民建聯支持者集中票源。
民建聯黃碧嬌捲入大埔火災風波，令民建聯飽受批評。被問及選情有否因此受影響時，植潔鈴稱，民建聯早前已發聲明，指受到有組織的惡意抹黑；而相關攻擊的確影響選情，亦是她選情告急的原因。不過，她指今日在街站有向街坊說明選情告急，均獲街坊支持。
民建聯2021年只派梁熙一隊參選，僅以約3,000票差距贏得第二個議席，今屆派出植潔鈴及李清霞二人參選。
港島東選區另一候選人郭浩景晚上7時多則來到炮台山街站拉票。他多番形容選情非常嚴峻。他指，由於資源不及其他政黨，所以宣傳不及他們，形勢一直十分不利；加上太古城食水黑點事件和大埔火災也有影響他的籌備工作。不過，他和他的團隊憑汗水走遍選區，今日拉票時同樣得到不少市民支持。
