五年規劃｜中總倡訂工作指標納問責體系　委員會每年檢視工作進度

政府擬於今年第三季發表香港首個五年規劃。中華總商會會長蔡冠深今日（5日）建議政府設委員會檢視規劃實施進度，由商界、智庫及學界代表組成，希望每年檢視一次進度是否理想，惟暫未得到政府回應，亦不評論未完成指標應否懲罰。他又建議為五年規劃訂下「約束性指標」，包括時間表和指定負責部門，並納入政府問責體系。



8月5日，中華總商會公布就首個五年規劃提出的65項建議。圖為會長蔡冠深。（何夏怡攝）

未達標應否懲罰？蔡冠深：唔提意見

蔡冠深指檢視五年規劃工作進度的委員會應涵蓋商界、智庫及學界代表，檢視頻率每年一次，目的是提供意見，確保進度正常，「如果慢咗，會否有機會快少少」。至於未達標應否懲罰，他表示就此「唔提意見」，並指建議暫未獲政府回應。

他亦提出設「約束性指標」，就必須完成的公共責任和重大任務，訂下時間表和指定負責部門，納入政府問責體系，另設「預期性指標」反映整體發展願景和方向，依靠市場力量和社會資源共同推動。

北都洪水橋╱厦村新發展區構想圖（資料圖片）

冀北都預留用地予中小企參與建設

中總向傳媒公布就首個五年規劃提出的65項建議，涵蓋提速北都建設、促進制度創新、優化「出海」策略、鞏固和提升產業動能、加強人才培育等領域。北部都會區方面，中總認為要支援中小企參與建設，期望預留一定比例用地和設施，具體數字待政府考慮。

中總亦建議提供稅務及採購誘因，推動龍頭企業與中小企合作拓展北都項目，協同發展。蔡冠深指，中小企佔香港經濟重要部分，「唔可能大企業做晒」，強調不少科創中小企需要關照。以及成立「北都事務辦」，統籌招商引資、項目開發、協助租戶處理後續的營運管理安排等，為進駐企業提供「一站式支援」。

8月5日，中華總商會公布就首個五年規劃提出的65項建議。（何夏怡攝）

倡推動資格互認 助香港律師、會計師等在內地執業

蔡冠深又建議，香港從「超級聯繫人」躍升為「超級合夥人」，即在區域合作和國際交往中更主動作為和參與。他舉例，可以透過制度創新，與內地尤其是大灣區，推動兩地專業服務資格互認，便利香港律師、會計師、建築師等專業人士在內地執業；亦可以制定「香港標準」品牌認證機制，在檢測認證、ESG 合規、知識產權保護等領域建立對標國際的「香港標準」，幫助大灣區製造業應對地緣政治貿易壁壘。

促支援中小企轉型 加快審批融資擔保申請

政府正同步就首個五年規劃和施政報告諮詢公眾。中總亦提出多項施政報告建議，包括為北都引進人工智能、生物醫藥等產業龍頭，改善工程項目的行政審批程序；加快完善河套跨境數據流動及生物樣本運輸的配套立法；支援中小企轉型，例如提升「中小企融資擔保計劃」審批效率、恆常化「數碼轉型支援先導計劃」等。