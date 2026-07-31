香港五年規劃｜新聞聯提五建議 倡立法規管科企為新聞內容付費
特區政府正籌備首個「五年規劃」以對接國家「十五五」規劃。香港新聞工作者聯會今日（31日）到政府總部提交《政策建議書》，提出五項推動本港傳媒業高質量發展的政策建議，當中包括建議參考海外經驗，立法規管大型社交及資訊平台須與本地媒體簽訂版權協議，以及活化閒置物業打造實體「記者之家」等。
建議書由政制及內地事務局局長謝小華接收。新聞聯主席李大宏表示，香港首個五年規劃直接對接國家「十五五」規劃，為香港融入大灣區及國家發展大局指明方向，新聞聯作為具代表性的業界團體主動參與諮詢，要確保愛國愛港媒體的聲音在特區規劃中不缺席，並切實維護業界權益。
建議書圍繞「融入和服務國家發展大局」、「強化專業素養」及「提升從業員社會價值」三大核心，提出五項具體政策建議：
倡立法促大型社交平台簽版權協議
面對數碼轉型及網上資訊生態改變，新聞聯建議參考海外經驗，完善法律保障並立法規管數碼平台內容付費，規定大型社交及資訊平台須與本地持牌媒體簽訂版權協議。此外，建議對本地企業的廣告開支，以及市民訂閱收費媒體的費用給予稅務寬減，以重塑產業的可持續生態。
設專項基金津貼新入行記者
在人才培育方面，建議政府撥款設立「傳媒人才發展專項基金」，每年資助骨幹記者赴內地進修，並為新入行青年記者提供薪酬津貼及強積金代供安排。同時，建議推動傳媒機構與全港中小學合作，提升青少年辨別虛假資訊的能力。
深化兩地協作 建大灣區傳媒培訓基地
建議書提出推動與中華全國新聞工作者協會建立恆常合作機制，共建大灣區傳媒人才培訓基地及新聞素材共享平台；並支持兩地媒體在前海等合作示範區互設常設機構，提升跨境採訪效能。
撥款助傳媒研發AI 建實體「記者之家」
針對科技發展，新聞聯建議政府增撥技術資金，協助傳媒機構建立AI研發及應用平台，推動內容生成、多語翻譯等創新實踐；並啟動「傳媒文化史料搶救工程」，將珍貴歷史報章文獻數碼化保存。
建議書亦提出活化歷史建築或利用閒置物業，劃撥專屬空間建設實體的「香港新聞工作者交流中心」（即「記者之家」），提供共用辦公設備及採訪資源，以增強行業凝聚力。新聞聯重申，健康的傳媒生態是香港發揮「一國兩制」優勢的重要基石，願與政府攜手為維護香港繁榮穩定貢獻力量。