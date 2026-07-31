香港五年規劃｜新聞聯提五建議　倡立法規管科企為新聞內容付費

特區政府正籌備首個「五年規劃」以對接國家「十五五」規劃。香港新聞工作者聯會今日（31日）到政府總部提交《政策建議書》，提出五項推動本港傳媒業高質量發展的政策建議，當中包括建議參考海外經驗，立法規管大型社交及資訊平台須與本地媒體簽訂版權協議，以及活化閒置物業打造實體「記者之家」等。



新聞聯主席李大宏向政制及內地事務局局長謝小華提交五年規劃政策建議書。（香港新聞工作者聯會提供）

建議書由政制及內地事務局局長謝小華接收。新聞聯主席李大宏表示，香港首個五年規劃直接對接國家「十五五」規劃，為香港融入大灣區及國家發展大局指明方向，新聞聯作為具代表性的業界團體主動參與諮詢，要確保愛國愛港媒體的聲音在特區規劃中不缺席，並切實維護業界權益。

政制及內地事務局局長謝小華。（資料圖片）

建議書圍繞「融入和服務國家發展大局」、「強化專業素養」及「提升從業員社會價值」三大核心，提出五項具體政策建議：

倡立法促大型社交平台簽版權協議

面對數碼轉型及網上資訊生態改變，新聞聯建議參考海外經驗，完善法律保障並立法規管數碼平台內容付費，規定大型社交及資訊平台須與本地持牌媒體簽訂版權協議。此外，建議對本地企業的廣告開支，以及市民訂閱收費媒體的費用給予稅務寬減，以重塑產業的可持續生態。

設專項基金津貼新入行記者

在人才培育方面，建議政府撥款設立「傳媒人才發展專項基金」，每年資助骨幹記者赴內地進修，並為新入行青年記者提供薪酬津貼及強積金代供安排。同時，建議推動傳媒機構與全港中小學合作，提升青少年辨別虛假資訊的能力。

深化兩地協作 建大灣區傳媒培訓基地

建議書提出推動與中華全國新聞工作者協會建立恆常合作機制，共建大灣區傳媒人才培訓基地及新聞素材共享平台；並支持兩地媒體在前海等合作示範區互設常設機構，提升跨境採訪效能。

撥款助傳媒研發AI 建實體「記者之家」

針對科技發展，新聞聯建議政府增撥技術資金，協助傳媒機構建立AI研發及應用平台，推動內容生成、多語翻譯等創新實踐；並啟動「傳媒文化史料搶救工程」，將珍貴歷史報章文獻數碼化保存。

建議書亦提出活化歷史建築或利用閒置物業，劃撥專屬空間建設實體的「香港新聞工作者交流中心」（即「記者之家」），提供共用辦公設備及採訪資源，以增強行業凝聚力。新聞聯重申，健康的傳媒生態是香港發揮「一國兩制」優勢的重要基石，願與政府攜手為維護香港繁榮穩定貢獻力量。