北都｜梁美芬促10年內交成績　本月審議專法須防安全帶事件重演

國家「十五五」規劃明確要求香港加快北部都會區發展，特區政府今年提出訂立北都專屬法例，為北都發展程序拆牆鬆綁。立法會《北部都會區發展條例草案》委員會主席梁美芬接受《香港01》專訪時表示，上海用10年時間已把浦東發展得很好，北都發展需要10年內見到成績。她又建議香港在制訂「五年規劃」時，針對北都發展定出階段性目標，倘中期檢討未能達標，便要進一步拆牆鬆綁。



法案委員會上月底已完成對條例主體條文的討論，將於本月21日展開逐條審議。對於有意見擔心政府以「先訂立、後審議」方式訂立附屬法例，會導致立法過程缺乏監管，梁美芬強調，立法過程受公眾監督，「唔會有一樣嘢叫做過得海就係神仙」。



經民聯立法會議員梁美芬。

北都專屬法例涉六大範疇 涵簡化城規程序等

政府早前提出《北部都會區發展條例草案》，建議訂立專屬法例，以主體法例加附屬法例方式， 授權行政長官會同行政會議按需要就六大範疇訂立附例，包括「簡化城規程序」、「加快支付收地補償」、「創新建築技術 」、「靈活實施噪音管制 」、「便利跨境流動 」，以及「成立園區公司 」等六大範疇訂立附例。

改革要法律先行 專屬法例可縮短部門審批程序

立法會上月首讀《北部都會區發展條例草案》，相關的法案委員會現正進行審議。談到北都專屬法例的重要性，委員會主席梁美芬指出，北都為香港帶來龐大機遇，需要提速提效發展，而香港作為一個法治社會，要進行改革，便需要做到法律先行。她對比道，內地發展經濟特區時，亦是先從法例上拆牆鬆綁。

梁美芬認為，訂立北都專屬法例，可為政府部門提供法律依據，酌情縮短部門審批程序，處理現時北都面對各種的困難，包括基建及人流等。

梁美芬：浦東發展10年已不錯 北都10年內要見成績

問及預計訂立專屬法例後，北都發展可以加快多少。梁美芬認為難以簡單衡量，因為法例的作用為列明規則，做好教育和推廣作用。不過她指，早年曾到訪上海浦東，當時浦東的情況與現時的北都差不多，但在10年後已經發展得很不錯。她認為，10年內北都一定要見到成績，例如有獨角獸或國際組織進駐。

梁美芬強調自己對北都發展充滿信心，因為北都位處香港這座國際金融中心，以及深圳這個國際創科龍頭城市中間，就像浦東當初依靠實力雄厚的浦西發展一樣。她表示：「唔可以求其畀一個新區你就發展到，你一定要痴住一個好潛力、好有實力。」

她又建議，香港在制定「五年規劃」時，需要就北都發展定出整體目標及階段性目標，倘中期檢討未能達標，便需要進一步拆牆鬆綁。

經民聯選委界議員梁美芬。(林彥汛攝）

專屬法例適用於全港？ 梁美芬：言之尚早

北都專屬法例實施後，特定範疇將採用一套與本港其他地區不同的法規。梁美芬並不認為，北都將因而成為「特區中的特區」，但她指出，北都作為一個新發展區，需要有更大發展空間。

她分析，現時香港有很多地方已發展得非常成熟，難以進一步拆牆鬆綁，「起條路可能側邊都好多居民反對，你點可能話喺噪音上可以拆牆鬆綁，有一個特例？」北都專屬法例則簡化對建築噪音的規管，將建築噪音許可證有效期由6個月延長至1年，允許在符合既定噪音標準下靈活調配機動設備，冀能提升建設效率。

至於日後專屬法例能否拓展至全港，梁美芬認為現階段談論言之尚早，需要視乎情況而定，畢竟有關改動牽涉很多在香港各區居住、做生意的人，拓展專屬法例適用範圍與否，需留待成功實踐後，再作衡量。她又舉例指，國家正是以試點形式推動新法例，「先有個試點，成功咗，佢咪先再開囉，再改革更大嘅法例」。

「先訂立、後審議」不代表「過得海就係神仙」

有意見擔心專屬法例賦權政府以「先訂立、後審議」方式訂立附屬法例，會使法例欠監管。梁美芬坦言，北都發展屬新事物，社會欠信心屬正常，但重申即使是訂立附屬法例，政府仍有足夠時間聽取議員意見。附例訂立過程亦受公眾監督。

她提到，疫情時政府曾以「先訂立、後審議」方式，賦權醫衞局局長宣告免針紙失效，後來遭到司法覆核，反映整個法制成熟，「唔會有一樣嘢叫做過得海就係神仙」。她又指，立法會需要小心審議附屬法例，不能掉以輕心，大家都不會想再發生「安全帶事件」。