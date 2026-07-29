北都將有稅務優惠招商引資　甯漢豪：有需要可申請輸入外勞

立法會《北部都會區發展條例草案》委員會今日（29日）開會，多名議員關注稅務優惠、勞工輸入及跨境資金流動等議題。會計界立法會議員吳錦華憂慮稅務修訂「畫蛇添足」阻礙招商，又關注跨境資金流動會否牴觸《基本法》對港幣自由兌換的保障。發展局局長甯漢豪回應時強調，跨境資金附屬法例不會限制香港自由流動，但她坦言有關議題敏感須小心草擬，避免內地資金不願來港。



選委界議員簡慧敏（立法會直播）

簡慧敏倡稅務優惠招商引資

選委界議員簡慧敏指未見北都具體招商引資，建議政府考慮修訂《稅務條例》（第112章），授權行政長官會同行政會議按發展需要制訂稅務優惠措施。甯漢豪指，政府會訂立優惠政策吸引企業，包括土地批核、稅務優惠等。稅務優惠方面，當局希望修訂另一條法例讓全港企業均能適用，並可透過內部審批，無需再透過行政長官與行政會議自行訂立規例，若遇特殊情況需額外優惠，可在現行稅務條例框架下給予豁免。

會計界立法會議員吳錦華（立法會直播）

吳錦華指《稅務條例》畫蛇添足 甯漢豪：跨境資金流動須小心草擬

會計界立法會議員吳錦華反映業界意見指《稅務條例》（第112章）第26C條的修訂「畫蛇添足」，增加框架及限制以防避稅漏洞及稅收損失，若條文訂得太緊，企業便不會考慮落戶，問道稅務局會否考慮修改。他又關注到跨境資金流動會否抵觸《基本法》第112條對港幣自由兌換的保障，以及與內地商討資金安排時會否增設前設，以免增加資金外流監管成本或衍生庫房成本。

甯漢豪表示日後若要招商引資順暢，必須有適當彈性，財經事務及庫務局已檢視相關條文作寬免安排，會再作商討。至於跨境資金流動，會按需要以附屬法例處理。她強調，香港是資金高度流動的城市，亦是香港引以為傲的優勢，附屬法例不會限制香港的資金自由流動。她承認議題敏感，必須小心草擬，吸引內地資金的同時不希望逃避內地法規，以免內地資金不願來港，強調並非規管或打破資金自由流動。

選委界議員蘇紹聰（立法會直播）

有議員擔心北都法例覆蓋不足

選委界議員蘇紹聰擔心法例未能涵蓋推動北都發展時可能出現的新需求，北都法例既然以「特事特辦」為原則，理應將每一項與北都發展相關的事宜納入法例。甯漢豪表示，政府是基於目前遇到的情況，將企業需要「拆牆鬆綁」的條款納入法例，坦言不能確保已預見所有未來需求。她又指，若北都發展可能出現新的情況，政府會「有節有度」地處理。她強調，政府不排除因應日後的發展再修訂北都法例。

選委界議員陳紹雄（立法會直播）

陳紹雄憂北都缺乏彈性勞工輸入安排

選委界議員陳紹雄表示，理解當局未能以單一法例涵蓋所有政策要求，惟北都將提供超過3,000公頃土地作公私營建設，工程量大幅增加，人手需求殷切，惟現行法例未有規例涵蓋更具彈性的勞工輸入安排，憂慮未能確保人手充足。

甯漢豪承認北都發展對建造業勞工有需求，但她指《僱員再培訓條例》下已設有授權機制訂立不同輸入勞工計劃，包括建造業勞工輸入計劃，因此無需「另起爐灶」。她強調，日後北都發展若有需要，當局會按法律授權尋求批准。

委員會主席梁美芬會後見記者，促政府制定清晰的說明文件，向公眾詳細交代《北都專屬法例》。（何姿瑩攝）

委員會主席梁美芬會後見記者，表示針對北部都會區發展及主體條文的政策已完成討論，會議將於8月21日展開逐條審議。她促請政府制定清晰的說明文件，向公眾詳細交代《北都專屬法例》，包括兩地機制對接、人員流動、稅務寬免等議題。