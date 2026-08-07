鄧炳強回應記協改選指欠認受性　警告危害國安人士：我一定釘死你

香港記者協會明日（8日）舉行換屆選舉，保安局局長鄧炳強今日（7日）回應記協改選時質疑「連一個香港主流傳媒嘅人都冇 」，指記協是無認受性、無公信力的團體，又形容記協不公布參選人名和選舉後不公布當選名單是「黑箱作業 」。



鄧炳強指如有團體濫用職工會名稱、從事與職工會無關的行為，當局會依法調查及追究，又警告無論使用什麼名稱或幌子，若從事危害國家安全的行為，「我一定會釘死你」。



鄧炳強：連一個香港主流傳媒嘅人都冇點樣可叫香港記者協會

鄧炳強今日會見傳媒被問及有關記協換屆選舉時指，據報道今次參選人全部來自外媒、自由媒體或網媒，質疑「連一個香港主流傳媒嘅人都冇，咁點樣可以叫做香港記者協會呢？」他又批評記協不止不公布參選人姓名，選出來的名單亦不公布，質疑黑箱作業欠認受性。

他又指，記協劣跡斑斑，在2019年「黑暴」期間為暴徒護航、立場偏頗，在黎智英案中亦誤導公眾，宣稱黎智英因為捍衛新聞自由而身陷囹圄，但只要有留意案件，明確顯示黎智英勾結外部勢力去危害國家安全，與新聞自由完全無關。

黎智英在欺詐科技園案上訴得直，獲撤銷5年9月的刑期，原被罰款200萬元亦被撤銷。(資料圖片)

保安局局長鄧炳強。（李可榆攝）

警告如有團體濫用工會名義會依法調查 危害國安「我一定會釘死你」

鄧炳強續指，如果有團體濫用職工會名稱，從事與工會性質完全無關的行為，當局一定會依法調查。他亦警告無論任何人或組織使用任何名稱或幌子，只要其目的是從事危害國家安全、勾結外部勢力或顛覆國家政權的活動，「我一定會釘死你，後果自負」。

記協主席鄭嘉如。（資料圖片）

記協主席鄭嘉如指，記協現時只有臨時執委會，其工作只包括舉行明日選舉，記協目前無法正式表決回應聲明，遂以個人身份回應事件。她指，記協是按《職工會條例》以及會章要求每年舉行換屆選舉。記協選舉資訊已經向全體會員公佈，惟近年包括今屆執委會選舉受外界嚴重滋擾以至恐嚇，無奈決定不再向公眾發佈選舉資訊。

她續指，香港法例指明，任何人均不得僅因其臨時性或季節性從事或受僱於與任何職工會直接有關的行業而被拒絕作為該職工會的會員。本港政府去年亦已修訂《職工會條例》，容許職工會修改會章後接納並非通常在香港居住，而從事相關行業的人士成為職工會會員，顯示本港職工會政策鼓勵對來自各地勞工透過加入職工會爭取勞工權益。