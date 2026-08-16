今年首7個月3122萬旅客人次訪港　陳茂波歸功盛事和便捷國際聯繫

財政司司長陳茂波今日（16日）公布，今年首7個月有3,122萬訪港旅客人次，按年上升12%。他形容是高效便捷的國際連繫與接連的盛事，吸引商務及觀光客訪港。展望未來，將透過加強港珠機場合作、與旅遊公司吸引更多轉機旅客等。



陳茂波參觀美食博覽展覽攤位。（政府新聞處）

強調國際航空樞紐地位促進貿易旅遊

陳茂波在網誌表示近期會展舉辦書展、動漫展和美食博覽活動，吸引眾多企業代表和市民，形容讓香港成為會展之都的成功因素，除了連接內地和國際市場的門戶和商貿發達外，高效便捷的國際聯通優勢更重要。他指，現時約140家航空公司提供航班往來香港與全球超過225個航點；今年上半年，國際機場的飛機升降量超過20萬架次，按年升4.4%，機場客運量為3,280萬人次，按年增11.7%。

他公布，今年首七個月，有3,122萬訪港旅客人次，按年上升12%，「高效便捷的國際連繫與接連舉行的盛事，成功吸引更多商務及觀光旅客訪港」。他強調香港國際航空樞紐的地位，促進更蓬勃興旺的貿易、物流、會展、旅遊，以至更廣泛的人文交流。

陳茂波參觀美食博覽展覽攤位。（政府新聞處）

陳茂波表示，將來會透過發展綜合多式聯運，方便旅客經水陸兩路到達國際機場乘機，加強港珠機場合作、與旅遊公司合作吸引更多轉機旅客，以及與東莞合作推動創新的海陸空貨物聯運模式等。