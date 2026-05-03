陳茂波：首季GDP預估數字將高於4%　全年訪港旅客料超出5,380萬

五一黃金周首兩天，各口岸來港的旅客逾60.2萬人次，按年增加6%。財政司司長陳茂波表示，全年訪港旅客量有機會超出原先預估的5,380萬人次，預料帶動與入境旅遊相關的全年總消費增加至超過2,400億元，將較去年增加9.5%。他說將鞏固本地零售及餐飲業進一步向好的態勢，並繼續為整體經濟的增長和就業情況提供支持。



隨著私人消費持續改善，加上出口及固定投資表現繼續向好，陳茂波指本周公布的第一季本地生產總值預估數字，將較去年第四季經修訂的4.0%增長進一步加快，成為近五年來最強勁的季度增長。



財政司司長陳茂波在「十五五」規劃與香港的新機遇高峰論壇致辭。（陳茂波網誌）

陳茂波今天（3日）在網誌表示過去幾天，無論是街上、商場或是郊野景點，都見到不少訪港旅客和本港市民，引述不少商舖食肆預期可迎來不俗的生意表現。他回望過去一年多，本地消費市道呈明確的復蘇趨勢，業界致力升級轉型，回應轉變中的消費模式，提升服務和產品質素，政府接連舉辦盛事，吸引更多旅客；

財政司司長陳茂波在香港中文大學商學院「粵港澳大灣區領袖論壇」上致辭。（陳茂波網誌）

同時，本地居民在港消費亦自去年第二季起止跌回升，今年以來情況更進一步改善。根據本港主要電子支付平台的數據，本港市民的日常消費開支連續六個季度按年增加，今年首季與零售和飲食相關的消費按年增加了5.2%，其中非快餐類食肆的消費更增加近8%。

隨著私人消費持續改善，加上出口及固定投資表現繼續向好，本周公布的第一季本地生產總值預估數字，將較去年第四季經修訂的4.0%增長進一步加快，成為近五年來最強勁的季度增長。 陳茂波

作為區內主要的轉口港之一，出口一向是拉動本港經濟的主要動力。陳茂波指今年首季本港出口表現持續強勁，以貨值計上升32%，是連續25個月上升，亦是五年來表現最好的季度。若單計三月份，升幅更達近36%。全球人工智能急速發展，帶動各地對相關產品和電子產品的強勁需求，這在一定程度上緩減了地緣衝突對本地出口和經濟的潛在影響。

財政司司長陳茂波在「央視財經金融強國—香港金融之夜」致辭。（陳茂波網誌）

他說正密切關注中東局勢以及國際油價上升對本港相關行業、中小企和整體經濟帶來的影響。此外，為協助本地中小企應對當前多變的市場環境，政府也請金管局與銀行業聯手，推出新一輪支援措施，包括增加預留予中小企的專項資金、提供信貸支援予受影響的行業，以及推出靈活貸款還款安排等。