施政報告｜民思倡「職業法官」培訓解人手荒　排期長被告被迫坐監

智庫民思政策研究所今日（18日）早上與行政長官會面，提交《香港五年規劃》及2026年《施政報告》共十項建議，並發布司法人才培育研究報告。本港法官空缺高達24.2%，刑事案件輪候時間高達 337 日，研究所建議引入「職業法官」制度增加人手，同時拓寬法學畢業生出路。經濟方面，研究所促請政府將產業政策與勞工實質工資增長掛鈎，確保市民能實質共享經濟成果。



民思政策研究所今日（18日）早上與行政長官會面，提交《香港五年規劃》及2026年《施政報告》共十項建議，並發布司法人才培育研究報告。（李可榆攝）

司法案件積壓嚴重 倡設「職業法官」培訓路徑

民思政策研究所數據顯示，過去十年香港法庭一審案件量上升 12.1%，但實質司法人手不增反減，空缺率仍達 24.2%。其中，區域法院刑事案件輪候時間高達 337 日，遠超 100 日的法庭目標，研究所指這可能導致無辜的被告被迫坐監。

首席研究員張達明建議借鑒丹麥、挪威等法治指數排名高的大陸法系國家，設立補充性質的「職業法官」培訓路徑，建立法官結構化培訓、法院實務輪調、師徒制培育及分階段考核等。

張達明建議參考大陸法系培訓模式，為法律畢業生開設另一條職業法官階梯，設立司法助理等入門職位。（李可榆攝）

民思政策研究所所長湯家驊補充，現時依賴資深律師轉任法官，越成功的律師越專門，未必能全面處理各類案件。參考國際經驗，法治指數前四名均為設有職業法官培訓的大陸法國家，而為普通法體系的英國、美國十大不入。

香港採用職業法官制度與現行普通法制度不會相互排斥，只要不動搖香港的法治水平和司法獨立，便可保證審判客觀公正」 張達明

畢業生出路有限 冀「職業法官」培訓拓出路

對於參與培訓的法官候選人，湯家驊指出香港每年法律畢業生四、五百人，他名下有學徒畢業於牛津和劍橋，也無法入行律師業，不是因為他們不優秀，而是律師行沒位置，「大律師做到七、八十歲都沒退休」。他續稱：「入行名額有限，不少畢業生轉考政務官（AO），造成人才錯配，本研究希望增設培訓渠道為畢業生提供多一個選擇」。

他亦提出三個「不等於」：參與培訓不等於獲得法官任命、歷練不等於自動晉升、從事法院工作不等於取得最終審判權。

湯家驊續稱：「入行名額有限，不少畢業生轉考政務官（AO），造成人才錯配，本研究希望增設培訓渠道為畢業生提供多一個選擇」。（李可榆攝）

民調指市民對法官培訓態度審慎 建議分階段試行

研究所委託中大香港亞太研究所今年6月25日至7月16日，以電話訪問1002名18歲或以上香港居民。結果顯示，受訪市民對容許法律系畢業生經培訓成為法官的建議，平均給予 4.09 分（1 至 7 分量表，4分為中位數），反映社會態度審慎開放，未見強烈抗拒。

研究所建議港府分階段推行：2026 至 2027 年成立專責小組設計制度；2027 至 2029 年小規模試行，優先處理壓力最大的刑事案件培訓；若成效理想， 2032 年再評估是否擴展至民事、商事及家事等領域。

促設「工資傳導」指標 重啟企業拯救法例

經濟及民生規劃上，研究所提出五項《五年規劃》及五項《施政報告》建議。研究總監潘學智強調，過去十年香港工資中位數僅增加 13.5%，勞工未能真正享受經濟增長。研究所提倡將「工資傳導」（Wage Transmission）列為五年規劃的指標，把創科資助、公共採購等經濟成果轉化為市民看得見的實惠。

潘學智指出，香港需要從項目式建議轉向訂定方向與計劃的發展思維。（李可榆攝）

其他規劃包括促進境外人才本地共融，提供粵語學習等文化支援，推動衛星連接與數據分析的太空商業化，以及建設「多軌數字貨幣互換樞紐」服務人民幣國際化。

施政報告方面，研究所建議推動大學設立創業工作室與小型創業資金，扶持初創企業；革新海外宣傳模式，從被動宣傳轉為主動爭取外商投資、學生與研發合作。