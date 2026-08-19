湯家驊倡「職業法官」解人手荒　大律師公會：不應改行之有效制度

由大律師公會前主席、行會成員湯家驊擔任所長的民思政策研究所昨日（19日）建議引入「職業法官」制度應對司法人手不足，冀縮短案件排期，皆因法官主要來自資深大律師執業後期才轉任，且經驗未能涵蓋各類案件。



大律師公會回應表示，面對法官人手短缺，不應改變行之有效的制度，而應投放所需資源去應對，同時不察覺有主要的普通法司法管轄區，採用大陸法司法管轄區普遍所設的專門法官學校模式訓練法官。公會指由豐富訴訟經驗的獨立法律執業者出任法官，可確保他們對法庭審訊及法律原則有深刻理解，商界亦珍視由最優秀及最具經驗的人來裁定商業糾紛。



湯家驊續稱：「入行名額有限，不少畢業生轉考政務官（AO），造成人才錯配，本研究希望增設培訓渠道為畢業生提供多一個選擇」。（李可榆攝）

司法案件積壓 倡引入「職業法官」增加人手

民思政策研究所昨舉行記者會，提到過去10年香港法庭一審案件量上升，但實質司法人手不增反減，區域法院刑事案件輪候時間高達 337 日，認為這可能導致無辜的被告被迫坐監。研究所提出，引入「職業法官」制度增加人手，建立法官結構化培訓、法院實務輪調、師徒制培育及分階段考核等。

香港大律師公會

大律師公會：不應改行之有效制度 不察覺普通法地區設法官學校訓練

大律師公會不點名反駁指香港擁悠久普通法傳統，從具豐富訴訟經驗及人生閱歷的獨立法律執業者中委任法官，確保他們對法庭審訊及法律原則有深刻理解，及慣於獨立地工作，以維護司法制度獨立地運作，認為目前的制度屬最佳。

大律師公會續指，不察覺有主要的普通法司法管轄區，採用大陸法司法管轄區普遍所設的專門法官學校模式訓練法官。公會認為，社會大眾和商界，都能受惠於由法律執業經驗及人生閱歷豐富的法律執業者擔任法官，而在實行普通法制度的金融中心，商界向來珍視由最優秀及最具經驗的法律執業者來裁定商業糾紛。

面對人手短缺 應投放所需資源去應對問題

公會強調，面對法官人手短缺，並非改變一直行之有效的制度，而是應該投放所需的資源去應對問題，相信司法機構已採取不同措施增加人手，應對繁重的工作量。鑑於司法機構對香港經濟及市民的重要性，公會有信心額外而必要的資源將會被投放於司法機構。