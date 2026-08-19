穗港合辦新質生產力賦能中心　孫東：冀香港助內地企業拓海外市場

香港生產力促進局與廣州市大灣區合辦的「穗港新質生產力賦能中心」今日（19日）舉行揭牌儀式。中心主要協助廣州企業利用香港的國際化網絡、科研及融資配套，進軍海外市場。



香港生產力促進局與廣州市大灣區辦合辦的「穗港新質生產力賦能中心」今日（19日）正式揭牌。（李可榆攝）

孫東提三大目標 冀助企業拓展海外市場

創新科技及工業局局長孫東致辭指，香港具備與國際接軌的優勢，廣州有完整的製造體系和應用場景。他向中心提出三大目標，期望中心結合兩地優勢，發揮三大作用。第一，深化穗港創新協同合作，結合香港和廣州的創新資源，打通創新鏈條，推動更多成果轉化落地。

第二，科技賦能企業升級轉型，透過提供技術諮詢、人才培訓、標準對接等全方位服務，加上生產力局在企業數智改造、綠色轉型及技術升級等方面擁有豐富經驗，賦能企業升級發展。第三，助企業出海，走向國際，發揮好香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和國際化的專業服務資源，幫助企業連接全球資源，拓展海外市場。

聚焦兩地協同與人工智能 設全流程出海支援

賦能中心未來的工作重點分為三大範疇，第一，銜接香港的前沿研發與廣州的製造落地。第二，針對人工智能、生命健康及未來製造等領域，聯合攻關技術並制定產業標準。第三，經生產力局旗下的「The Cradle 出海服務中心」，為企業提供國際檢測、技術評估及海外考察等全流程支援。

兩地政府機構主禮 落實5個月前合作協議

該中心為生產力局與廣州市大灣區辦簽署戰略合作備忘錄後，5個月內成立的項目。項目由創新科技及工業局局長孫東、生產力局主席陳祖恒及廣州市大灣區辦主任吳薩等人共同主禮。陳祖恒指出，中心將發揮香港國際化優勢助企業拓展海外市場；吳薩亦表示，此舉標誌穗港科研與產業合作邁向常態化。

同場設專題論壇 講解落戶香港及融資途徑

活動同場舉行「穗企赴港論壇」，引進重點企業辦公室、香港科技園公司及香港貿發局均派代表出席，向廣州企業介紹在港設立據點、申請科研支援及融資的方案。