律師會前會長彭韻僖獲委任港台顧問委員會主席　9.1生效任期兩年

政府今日（28日）宣布，行政長官委任律師會前會長彭韻僖接替林大輝，出任香港電台顧問委員會主席任期兩年，下月1日起生效。商務及經濟發展局局長丘應樺指，彭韻僖在公共服務領域的經驗豐富，相信能帶領顧問委員會向廣播處長提供寶貴的意見。



（香港電台官方網站圖片）

彭韻僖接替林大輝任港台顧問委員會主席 任期2年

政府今日公布，行政長官委任彭韻僖接替林大輝，出任港台顧問委員會主席。行政長官亦再度委任十名現任成員，以及兩名新成員。再度委任的分別為陳智健、周淑琼、鄭禧怡、蔡德昇、徐海山、高鼎國、呂志宏、陸子聰、冼漢廸和謝煒珞。至於兩名新獲委任的則為陳早標和李子樹。主席及成員的任期為兩年，由下月一日起生效。

彭韻僖。（LAWASIA網頁圖片）

丘應樺：相信彭韻僖可帶領顧問委員會 協助港台履行公共宗旨及使命

丘應樺表示，很高興彭韻僖獲委任為顧問委員會主席，相信憑藉其在公共服務領域的豐富經驗，將能帶領顧問委員會向廣播處長提供寶貴的意見，並協助香港電台履行《香港電台約章》所載的公共宗旨及使命。他亦歡迎陳早標和李子樹加入委員會，並期待他們對顧問委員會建言獻策。同時感謝十位現任成員再次接受委任，繼續服務顧問委員會。

林大輝。（資料圖片）

形容林大輝建樹良多 過去數年港台服務質素顯著提升

丘應樺續指感謝林大輝博士任內建樹良多，自2020年起，在其領導下顧問委員會一直為港台履行其作為香港公共廣播機構的職能，提供寶貴意見及莫大支持。在過去幾年，港台的服務質素顯著提升，特別是對外發放政府資訊，以及與內地及「一帶一路」地區的不同廣播機構和媒體組織合作。他亦感謝離任成員趙應春和蘇紹聰過去六年來對顧問委員會的支持。