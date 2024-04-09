比較兩屆奧運免費直播　香港電台由無法負擔變入圍　NowTV冇份

香港市民將可免費觀看巴黎奧運的直播，特區政府連續兩屆動用公帑購入奧運播映權。比較東京及巴黎兩屆奧運的直播安排，上屆NowTV有份但沒有香港電台，但今屆就相反，沒有收費電視台參與，而香港電台則有份。

基於保密協議，政府沒有公開兩次購入奧運轉播權的金額。上屆，時任特首林鄭月娥透露費用少於2012年倫敦奧運的1.2億港元；今屆，特首李家超更表示費用低於過往所付的。



2024巴黎奧運｜香港運動員出賽名單持續更新 賽程、直播時間

4月9日，行政長官李家超在行政會議開會前見記者，公布政府購入巴黎奧運播映權。（盧翊銘攝）

【比較1：公布日期】

東京奧運：開幕前兩個多月（5月11日）

巴黎奧運：開幕前3個多月（4月9日）

因為疫情，東京奧運延期一年舉行，在2021年7月23日揭幕。疫情下經濟不景，電視台經營困難，商業機構難以靠廣告收入去抵銷購入播映權的成本。政府與相關機構召開10次以上的會議，於當年5月7日達成協議，打破慣例買入播映權，之後在5月11日公布消息；距離奧運開幕日兩個多月。

疫情後，本地經濟仍未恢復，而且在政府上屆開先例下，一直未有電視台洽購巴黎奧運播映權的消息。政府考慮了目前市場不足以支撐電視台作出大量投資，以投得播映權，亦考慮了上次播映東京奧運所帶來的社會價值，決定再次買入播映權，在4月9日公布消息；距離7月26日開幕的巴黎奧運3個多月。

上屆東京奧運，市民在商場內觀看奧運直播，為李慧詩打氣。（李澤彤攝）

【比較2：負責電視台】

東京奧運：TVB、ViuTV、開電視、有線電視、NowTV

巴黎奧運：TVB、ViuTV、HoyTV（前稱開電視）、香港電台

上屆奧運，政府將播映權分配給5間具免費或收費電視牌照的機構，分別為TVB、ViuTV、香港開電視、有線電視、NowTV。收費電視台有線電視及NowTV須在網上平台免費播出賽事。

對於香港電台無份直播東京奧運，時任行政長官林鄭月娥解釋，如果要製作奧運節目，需要許多投資，包括硬件上、製作費用上，初步估算涉及的費用非常高昂，港台那時候無法負擔。時任商務及經濟發展局局長邱騰華亦解釋，若港台也參與製作，資源將會重疊。

3年前報道：5台轉播唯獨港台無份 林鄭：能力問題 非因負面看法

今屆巴黎奧運，政府分配的轉播機構有變，暫時只有免費電視台有份。特首李家超公布消息時，沒有提到收費電視台NowTV，至於有線電視則已交還牌照。李家超提到，政府已跟TVB、ViuTV、HoyTV以及香港電台達成電視轉播奧運及殘運的有關安排，細節有待公布。

政府購巴黎奧運播映權 市民免費觀看 「費用低於我們過往所付」

時任行政長官林鄭月娥在2021年5月11日宣布，政府已購入東京奧運轉播權，交予本港5間持牌電視台，包括無綫電視、ViuTV、奇妙電視、有線電視及Now TV，直播及轉播賽事。（盧翊銘攝）

【比較3：購入播映權費用】

東京奧運：低於倫敦奧運的1.2億港元

巴黎奧運：比上屆東京奧運更低

2012年的倫敦奧運，有線電視花約1.2億港元購得播映權；2016年的里約奧運，TVB以約1.6億港元投得播映權。上屆東京奧運，政府沒有公開購入播映權的金額，時任特首林鄭月娥僅透露，低於過去兩屆的數目，即少於1.2億港元。

在今屆巴黎奧運，基於保密協議，政府也沒有公開購買播映權的費用，但李家超透露「費用低於我們過往所付的，包括東京奧運播映權、以及過往商業機構所投的播映權」，價格比上屆還要低，費用合理，物有所值。

在上屆東京奧運，時任特首林鄭由在特首辦的大堂設立「奧運直播區」，方便同事觀看直播香港運動員的賽事。 （林鄭月娥Facebook）

【比較4：負責政府部門】

東京奧運：民政事務局

巴黎奧運：文化體育及旅遊局

在上屆奧運，林鄭月娥由2019年中已要求民政事務局密切留意東京奧運的轉播事宜，若沒有商業機構買入，政府可以介入。購買轉播權資金則由政府「藝術及體育發展基金」屬於「體育」的部分撥出。

在今屆奧運，李家超公布消息時提到，文化體育及旅遊局已經跟3間持免費電視牌照的廣播機構，即是TVB、ViuTV、HoyTV，以及香港電台達成電視轉播奧運及殘運的有關安排。

上屆東京奧運，在西九龍奧海城商場，巿民透過大電視觀看奧運直播。（余俊亮攝）

【比較5：會否成為慣例】

東京奧運：特殊、一次性的措施

巴黎奧運：今次是作特別考量

政府是破格購入上屆奧運播映權，強調是特殊、一次性的措施。政府今屆再出手買奧運播映權，李家超表示無意改善商業機構競投運動會轉播權的模式，今次是作了特別考量。