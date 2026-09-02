華列兵出任港澳辦紀檢監察組長　出身公安系統原為公安部局長

公安部二局原局長華列兵出任中央紀委國家監委駐中央港澳工作辦公室紀檢監察組組長。華列兵出身公安系統，曾任職河南省公安廳、北京市公安局，到任港澳辦前，在公安部出任二局局長，負責經濟犯罪偵查。據報他是公安部《公安機關辦理刑事案件程序規定》起草人之一。



華列兵已出任中央紀委國家監委駐中央港澳辦紀檢監察組組長。（港澳辦官網截圖）

2023年，華列兵出任公安部二局（經濟犯罪偵查局）黨委書記、局長。（澎湃新聞）

夏寶龍主持港澳辦會議：實幹出政績破解港澳發展難題

中央港澳辦黨的建設工作領導小組前天（8月31日）召開會議，由中央港澳辦主任夏寶龍主持。港澳辦紀檢監察組等都有參加會議。

會上，提到開展樹立和踐行正確政績觀學習教育是今年黨的建設的重要任務。學習教育開展以來，中央港澳辦各級黨組織深入貫徹落實黨中央決策部署，牢牢把握「立黨為公、為民造福、科學決策、真抓實幹」的總要求，和「三個認認真真、紮紮實實」重要要求，緊密結合港澳工作實際，堅持把理論學習貫穿始終，堅持一體推進學查改，著眼務實管用立好制度規矩，以嚴實作風一抓到底，全辦黨員幹部受到深刻的思想淬煉、黨性錘煉和實踐鍛煉，更加自覺地把堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」體現到港澳工作中、落實到實際行動上。

夏寶龍。（資料圖片）

會上，提到樹立和踐行正確政績觀是一項長期任務，必須久久為功，不斷鞏固拓展學習教育成果。堅持不懈加強黨的創新理論武裝，深入學習貫徹習近平黨建思想和習近平總書記重要指示精神，不斷築牢樹立和踐行正確政績觀的思想政治根基。堅決扛起維護國家安全的責任，持續築牢國家安全屏障，以高水平安全護航「一國兩制」實踐行穩致遠。堅持以實幹出政績，著力破解港澳發展難題，支持港澳更好融入和服務國家發展大局，促進港澳長期繁榮穩定。持續鍛造港澳工作鐵軍，樹立重實幹、重實績的用人導向，以高質量黨建促進港澳工作高質量發展。