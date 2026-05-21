立法會議員首次全體訪京一周　走訪港澳辦及企業考察航天、AI發展

立法會議員首次全體訪京一周，今年7月19日至25日成行。期間，將會拜訪中央港澳辦等機關，與專家交流國家指導思想、國家五年規劃、國際地緣政治格局、國家安全、數字中國建設等。一行人亦會考察多個新質生產力產業的最新發展，包括航天航空、信息技術應用、傳統工業綠色轉型、新能源交通、人工智能等。因應考察活動，原定於7月20日和21日舉行的公務員及資助機構員工事務委員會會議，以及工商及創新科技事務委員會會議亦會「讓路」。初步預算每名議員開支約15,600元。視乎參與人數、交通費用、膳宿價格、活動行程等可能有增減。



上屆立法會曾經集體到大灣區考察，不過不齊人，只有85位立法會議員出席。時任新思維議員狄志遠告假，原因是半年前已安排好去倫敦跑馬拉松。另外，亦包括議員林琳、林順潮和林新強，以及身體不適臨時未能出席的議員陳曼琪。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

立法會主席李慧琼今天（21日）在社交平台宣布，全體議員將於今年7月19日至25日，到北京參加國家事務研修考察，形容這是香港自回歸祖國以來，首次全體議員到北京研修考察，歷史意義重大，立法會內務委員會明天（22日）將會討論有關事宜。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

根據初步安排，研修考察行程包括拜訪中央港澳辦等重要機關；參與多個專題講座並與專家交流，內容涵蓋國家指導思想、國家五年規劃制定、國際地緣政治格局、國家安全、數字中國建設等。議員亦會走訪不同機關及企業，實地考察多個新質生產力產業的最新發展，包括航天航空、信息技術應用、傳統工業綠色轉型、新能源交通、人工智能等。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

李慧琼指議員作為香港特區立法機關及管治團隊的一員，亦會藉此機會了解全國人大的立法過程和執法監督工作，以及中國共產黨奮鬥歷程、基層治理經驗等。她引述全體議員殷切期待更好掌握中央的治國理念和發展戰略，實地了解國家在多個重要領域的最新發展情況，為香港的高質量發展取經，有助立法會協助特區政府制訂首份香港五年規劃，推動香港更有效對接國家「十五五」規劃，更好融入並服務國家發展大局。