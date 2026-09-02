立法會交通委員會訪北京交通發展研究院　借鏡改善北都交通規劃

立法會交通事務委員會今日（2日）訪京4天，運輸署署長謝詠誼、路政署署長邱國鼎隨團，焦點包括網約車監管、自動駕駛和智慧出行。一行人了解北京交通規劃及日常交通管理，以及監測運作等，探討如何透過科技解決交通繁忙熱點及樽頸問題，確保出行暢順。



署長謝詠誼率領負責網約車監管、自動駕駛和智慧出行的同事，與運輸及物流局及路政署署長邱國鼎等代表訪京，了解首都交通規劃及日常交通管理和監測的運作。（運輸署圖片）

為期4天的北京職務考察，了解北京市新發展區域的道路交通規劃和道路維修保養經驗，以推進本港如北部都會區等新發展區的交通規劃。考察團下午抵達北京後，首先到訪北京交通發展研究院，聽取院方介紹城市交通規劃、交通運行監測等研究和決策支援經驗，亦就新發展區的交通規劃與院方交換意見。考察團期望借鏡北京在交通發展規劃的經驗，向政府當局就改善北都的交通布局建言獻策，完善北都的交通規劃。

立法會交通事務委員會今日（2日）訪京4天，運輸署署長謝詠誼、路政署署長邱國鼎隨團，焦點包括網約車監管、自動駕駛和智慧出行。一行人了解北京交通規劃及日常交通管理，以及監測運作等，探討如何透過科技解決交通繁忙熱點及樽頸問題，確保出行暢順。

考察團亦與北京市城市道路養護管理中心代表會晤，了解當地的道路維修保養經驗和智慧化維護技術。議員了解城養中心統籌北京市內大型道路維修工程的規劃、預算和管理，包括定期巡查和修復損壞的路面，以及於惡劣天氣下進行排水搶修。雙方討論如何運用先進技術延長道路使用年期，以減少對交通影響和加強繁忙道路路面安全。考察團明天(3日)將繼續在北京的行程。今次考察共有13位交通事務委員會委員和非委員參與。運輸及物流局局長陳美寶亦率領政府代表團一同參與。

運輸署於社交平台表示善用數字化交通管理，用好科技創造發展機遇，是每個發展成熟的都市需要面對的問題。香港地少人多，但創科潛能無限，相信可帶動智慧出行。署方又指從牌照服務電子化到善用人工智能審批，大至路上試行智慧公路，小至路口的實時調節交通燈號，都是署方逐步加深數字技術和AI與交通運輸融合的措施，冀可提升運輸效率，讓交通管理運籌帷幄。