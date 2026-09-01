立法會交通委員會北京考察網約車、自動駕駛　陳美寶明日率團參與

立法會交通事務委員會考察團將於明日（9月2日）前往北京，進行為期4天的職務考察，運輸及物流局局長陳美寶應邀率領政府代表團，一同參與。



立法會秘書處表示，是次職務考察旨在讓議員加深了解北京新發展區域的道路交通規劃、網約車平台運作及管理、無人駕駛、智慧交通應用、道路維修保養，以及新能源交通工具的最新發展。考察團期望透過與北京市政府和相關機構代表會面交流，把當地的成功經驗帶到香港，供日後北部都會區的交通規劃發展作參考。



2026年5月12日，立法會交通事務委員會舉行特別會議討論網約車服務合法化規管，運輸及物流局局長陳美寶率領政府官員出席。（湯致遠攝）

到訪滴滴出行、高德地圖總部

考察團將到訪北京交通發展研究院、北京市城市道路養護管理中心、滴滴出行總部、北京城市副中心北京市交通運行監測調度中心、北京市交通委員會、中國外運股份有限公司總部、北京市人民代表大會常務委員會，北京亦莊的滴滴出行、自動駕駛示範區和百度Apollo Park，以及高德地圖總部。

近年來，出租車（的士）行業受到網約車的嚴重衝擊。圖為旅客在北京首都國際機場2號航站樓到達層外乘坐出租車。（資料圖片）

考察團由交通事務委員會主席陳恒鑌擔任團長，其他成員包括事務委員會委員周小松、嚴剛、何敬康、卜國明、方國珊、林銘鋒、姚銘、莊豪鋒、張培剛和譚鎮國，以及非事務委員會委員陳勇和郭芙蓉。

2026年5月12日，立法會交通事務委員會舉行特別會議討論網約車服務合法化規管，圖為民建聯陳恒鑌。（湯致遠攝）

網約車平台服務上周五起接受申請

特區政府上周五開始邀請平台公司申請網約車服務，10月30日截止，預計首批持牌平台最快於今年底至明年初投入合法運作，規管網約車運作的法例則將於明年8月全面生效。屆時，只有透過持牌平台提供服務、使用獲批准車輛及持有有效許可證的司機，才可合法提供網約車服務。因應網約車合法化而推出的「的士及網約車綜合筆試」已於上月初開始接受報考，首批考生最快9月中應考。