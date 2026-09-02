01消息：10.31從化馬場開跑延期　馬會：接獲部門風險評估作決定

香港賽馬會位於廣州從化的馬場，原定今年10月31日開跑，啟動常規賽馬賽事。《香港01》獲悉，賽事將會延期舉行，未有具體開賽日子。馬會隨後發新聞稿確認消息，解釋近日接獲有關部門的最新風險評估，經雙方商討後同意繼續緊密合作，共同制定適當的對應措施，確認原定於10月舉行的「相關活動」將會延期。馬會又表示，一直與內地有關部門保持緊密合作，並已遵循所有相關法定規定及完成所需程序。



從化馬場設有一條全長1,100米，以百分之一點五四的幅度持續由起步處向山上方向提升的登山跑道，供馬匹訓練心肺功能及耐力。

10.31 馬會從化馬場開跑延期

馬會今日（2日）舉行周年大會，據悉席間提到原定下月31日在從化馬場舉辦的賽事將會延期舉行，未有交代具體原因，以及押後至何時。據知，馬會內部一直著手籌備賽事，不時派員到香港、從化兩邊走，處理賽事。

有馬會會員指，不掌握具體原因，對此感到驚訝，因毫無先兆。雖然馬會方面未發出正式邀請，但此前已提醒部分會員預留時間赴從化觀賽，自己亦已著手計劃屆時的住宿安排，故對延期一事大感意外。 該成員又指，據其了解，從化的跑道已運作一段時間，不時都有馬匹在該處「試跑」，未知今次「叫停」是否涉及其他設置，或其他原因。

賽馬會從化馬場設有多項香港前所未有的設備，包括20個放草休養區供馬匹休養放鬆。

馬會：接獲部門風險評估作決定

馬會在新聞稿中表示，一直與內地有關部門保持緊密合作，並已遵循所有相關法定規定及完成所需程序，為今年 10 月在從化馬場推出世界級賽馬活動做好準備。馬會指近日接獲有關部門的最新風險評估，經雙方商討後，雙方同意繼續緊密合作，共同制定適當的對應措施。就此，原定於 10 月舉行的相關活動將會延期。

馬會又指一直與內地有關當局保持緊密合作。2021 年，在粵港合作聯席會議期間，馬會與廣州市人民政府簽署《關於共同促進穗港賽馬產業發展的框架合作協議》，由馬會肩負在從化馬場舉辦國際級速度賽馬賽事及興建大看台的重任，作為推動穗港馬產業發展的核心。2026 年 7 月，馬會與廣州市人民政府簽署《關於進一步深化穗港馬產業發展合作的協議》，在 2021 年協議的基礎上進一步擴展雙方的合作範疇，包括推動建設「穗港馬產業深度合作區」，以配合廣州「十五五」規劃綱要。2026 年 3 月，馬會與廣州市文化廣電旅遊局簽署合作備忘錄，以馬會位於從化及香港的三個馬場為核心，共同推動大灣區的馬文化、體育及旅遊發展。

霍啟剛。

霍啟剛晉身馬會董事局成為新任「大董」

另外，今天周年大會亦選出新一批馬會董事局成員，現年47歲的體演文出界立法議員霍啟剛，在無懸念的情況下，晉身董事局成新任「大董」，接替年屆70歲要退休的現任董事孔思和。另外，有4位任期屆滿要再選的董事，包括現任馬會副主席執業律師黃嘉純（執業律師）、西九管理局董事局主席陳智思、中銀香港獨立非執董馮婉眉、測量師羅啟華，亦成功順利連任。