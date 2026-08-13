馬會董事局9.2換屆有新血　霍啟剛勢入局任「大董」｜政圈風聲

紮根香港多年的賽馬會，影響力早已遠超於賽道之上，對政商界而言，馬會會籍已是一張彰顯地位的入場券，加入董事局成為「大董」，更是令不少人趨之若鶩。據了解，馬會將9月2日舉行周年大會，屆時會有新血入局。現年47歲的體演文出界立法議員霍啟剛獲提名，勢接替年屆70歲要退休的現任董事孔思和。



馬會董事局由12人組成 由約200名遴選會員選出

現時領導馬會的董事局由12人組成，當中的董事局成員便稱為「大董」。「大董」由馬會約200名遴選會員選出，過往當選者均在商業及公共服務範疇有豐富經驗，不是跨國企業高管，便是商界家族或財團代表，亦有資深大律師或前高官、行會成員或立法會議員。雖則「大董」沒有人工，儼然已是身份和地位象徵。

孔思和年屆退休 霍啟剛大機會入局

大董一般任期3年，亦有年齡限制，即年滿70歲要退任。而從2020起獲選並連任至今的孖士打律師行資深顧問律師孔思和（Hunsworth Nicholas）今年便屆退休之齡。在馬會多年的霍啟剛近日獲提名，聽聞很大機會接替孔思和的席位。

霍啟剛：榮幸獲提名 期望有機會參與其中推動賽馬旅遊

霍啟剛回應傳媒查詢時表示，榮幸獲馬會董事會遴選委員會提名，期望將來有機會參與其中，貢獻所長，特別是進一步推動賽馬旅遊，並以賽馬體育為契機，加強大灣區協同發展。

4人任期屆滿需再選 料可成功連任

另外，今次另有4位董事任期屆滿要再選，包括現任馬會副主席執業律師黃嘉純（執業律師）、西九管理局董事局主席陳智思、中銀香港獨立非執董馮婉眉、測量師羅啟華，不過外界估計4人均可順利連任。