董建華逝世｜局長紛發文悼念　蔡若蓮：董對教育和年輕人特別上心

首任行政長官、全國政協原副主席董建華周二（9月8日）與世長辭，享年89歲。創新科技及工業局局長孫東今（9日）發文悼念，早在1997年香港回歸祖國之際，董建華便提出要把香港發展成為亞太區創新中心，當時正在海外的他是在這一大背景的感召下，決定來港開啟在香港高校的學術與創科生涯。



房屋局局長何永賢亦指，在董建華在任行政長官時，有幸以建築署建築師的身份參與安排其辦公場所事宜的工作，能感受到他對每一位同事的親切友善。教育局局長蔡若蓮則表示，董建華對香港的教育和年輕人特別上心，任內大力推動香港教育發展，提倡全人發展，卸任後他還是繼續關心教育，特別重視推動青少年認識國家的歷史和文化，培養他們對國家的感情。



創新科技及工業局局長孫東今（9日）發文悼念首任行政長官董建華，並上載二人合照。（孫東Facebook圖片）

孫東：董建華説自己也是一名「海歸」 悉心指導「海學聯」

孫東表示，深深記得董建華非常支持從海外來港工作的「海歸」學者，董更説自己也是一名「海歸」，勉勵要團結擔當，積極參與香港事務，團結青年人，愛國愛港，為國家和香港貢獻力量，後來董更同意擔任香港海外學人聯合會的榮譽會長，對「海學聯」的建立和發展傾注了大量心血，每年都會與海學聯理事會代表暢談發展，並給予悉心指導。

孫東指，董建華在2002年接見訪港的中國科協名譽主席、兩彈一星元勳朱光亞院士時表示，希望將那些為國家科技發展作出重大貢獻的傑出科學家的感人事蹟介紹給香港民眾。他說今天香港科學家積極參加國家的航天科技研發項目，更有來自香港的載荷專家參與國家載人飛行任務，相信是對董建華最好的告慰。

首任行政長官、全國政協原副主席董建華周二（9月8日）與世長辭。（資料圖片）

何永賢以建築師身份參與董建華辦公場所事宜

房屋局局長何永賢亦有發文悼念，她在社交平台表示，記得在1997年董建華候任香港首任行政長官的時候，有幸以建築署建築師的身份參與安排其辦公場所事宜的工作。雖然當時我的年資尚淺，但亦能感受到他對每一位同事的親切友善，也感受到他關心和鼓勵同事的工作，是在其高瞻遠矚的施政抱負以外，另一樣值得學習的寶貴之處。

何永賢指出，董建華在任行政長官時，處理一系列複雜政治、經濟和社會難題，卸任後依然以不同身份和角色，貢獻着香港以至國家，這種始終胸懷家國、心繫社會福祉的精神，激勵着不少人在不同崗位努力貢獻。她感謝董建華的付出，並指會延續其施政「以人為本」的精神，努力建設香港，貢獻國家。

首任行政長官、全國政協原副主席董建華周二（9月8日）與世長辭，教育局局長蔡若蓮今（9日）發文悼念，提到建華的離開，是香港社會的損失。（Facebook圖片）

蔡若蓮：董建華將一生奉獻給了國家和香港 令人敬佩

教育局局長蔡若蓮表示，董建華是香港第一任特首，在那段關鍵的日子裏，他扛起了很重的擔子，帶領香港平穩落實「一國兩制」，為香港長遠的繁榮安定打下了基礎。蔡又指他把一生都奉獻給了國家和香港，這份愛國心和不計較個人得失的精神，令人敬佩。

蔡若蓮說，董建華對香港的教育和年輕人特別上心，任內大力推動香港教育發展，提倡全人發展，兩文三語，也重視品德教育，人才培育；卸任後，他還是繼續關心教育，特別重視推動青少年認識國家的歷史和文化，培養他們對國家的感情。