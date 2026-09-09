董建華逝世｜經民聯：董建華高瞻遠矚　謀劃香港長遠發展

全國政協前副主席、香港特區首任行政長官董建華於本周二（9月8日）離世，享年89歲。各個政黨先後致哀，其中，經民聯發文指，全體成員沉痛哀悼，並向董建華的家人致以誠摯慰問。經民聯副主席、立法會議員梁美芬則稱，董建華凡事以香港整體長遠利益為考量，從不計較個人毀譽，其離世是國家與香港的重大損失。



經民聯發文指，全體成員沉痛哀悼，並向董建華的家人致以誠摯慰問。 （資料圖片）

經民聯表示，董建華是「一國兩制」的傑出實踐者、守護者和貢獻者，2019年亦獲授予「『一國兩制』傑出貢獻者」國家榮譽稱號，這是對他一生愛國愛港、貢獻國家的最高褒揚。

董建華在任期間，香港經歷亞洲金融風暴及「非典」疫情等嚴峻考驗。他堅持不懈，沉著應對，在國家大力支持下，率領香港社會各界成功抵禦衝擊。他高瞻遠矚，謀劃香港長遠發展，推動多項基建及民生工程，體現了對香港的深厚感情和對國家發展大局的堅定信念。

他在擔任全國政協副主席期間，繼續身體力行，為香港與內地搭建溝通橋樑，促進兩地交流合作，對國家和香港的發展傾注畢生心血。

經民聯副主席、立法會議員梁美芬。（盧翊銘攝）

經民聯副主席、立法會議員梁美芬則發文指，過去有幸與董建華一同共事，親身見證他的擔當與付出。他是一位高風亮節，令人敬重的領導人，有遠見、有愛心，為國家、為香港、為實施「一國兩制」鞠躬盡瘁。作為首任行政長官，在長遠謀劃上，他極具戰略眼光，洞燭先機推動香港與內地深度融合，並大力支持科教發展、扶貧惠民及青年培育工作。他凡事以香港整體長遠利益為考量，從不計較個人毀譽。

梁美芬又指，董建華的離世，是國家與香港的重大損失。未來，相信香港的從政者定必繼續秉承其心志，堅守「一國兩制」，守護香港繁榮穩定。