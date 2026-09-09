董建華逝世｜中聯辦：中共的親密朋友　對一國兩制成功有重大貢獻

首任行政長官、全國政協原副主席董建華周二（9月8日）與世長辭，享年89歲。中聯辦今（9日）發唁電，形容他是「一國兩制」傑出貢獻者，著名的愛國人士，傑出的社會活動家，中國共產黨的親密朋友，在海內外享有崇高威望。



中聯辦指，他作為香港第一任、第二任行政長官，切實維護香港的整體利益，堅定維護國家主權、安全、發展利益，為「一國兩制」在香港的成功實踐作出重大歷史性貢獻。



首任行政長官、全國政協原副主席董建華周二（9月8日）與世長辭，享年89歲。（資料圖片）

中聯辦在唁電中表示，董建華自幼在民族危亡之中接受愛國教育，終身堅定「愛國是天經地義的」信念。他衷心擁護「一國兩制」，積極參與香港特別行政區成立的籌備工作，為香港順利回歸與平穩過渡作出重要貢獻，又指他的赤子情懷和高尚品格值得永遠尊敬和懷念。

中聯辦今（9日）發唁電，形容董建華是「一國兩制」傑出貢獻者，著名的愛國人士。（截圖）

中聯辦續指，他作為香港第一任、第二任行政長官，切實維護香港的整體利益，堅定維護國家主權、安全、發展利益，為「一國兩制」在香港的成功實踐作出重大歷史性貢獻。他積極參與國家大政方針和重要事務的協商，為國家改革開放和現代化建設事業積極建言獻策，為強國建設、民族復興及香港繁榮穩定、長遠發展做了大量卓有成效的工作。他多年以來與中央政府駐港聯絡辦保持密切聯繫、給予大力支持。