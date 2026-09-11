董建華逝世｜海洋公園：董任內促成大熊貓安安佳佳來港助奠定發展

前全國政協副主席、首任香港行政長官董建華周二（9日）晚上逝世，享年89歲。海洋公園致以最沉痛的哀悼，並向其家屬致以深切慰問。



園方特別提到，董建華任內政府全力推動，海洋公園於1999年獲委以重任，迎來中央首度贈予香港的大熊貓安安和佳佳，奠定了公園日後在珍稀動物專業護理、科研合作、繁育以及野外棲息地保護領域的世界級基礎。



董建華（右四）與時任國務委員吳儀（右三）參觀「香港賽馬會大熊貓園」。（海洋公園圖片）

董建華（左二）與時任國務委員吳儀（右三）參觀「香港賽馬會大熊貓園」。（海洋公園圖片）

海洋公園公司董事局主席龐建貽表示，董建華以宏闊視野引領公園確立以自然保育與公眾教育為本的核心使命，更全力促成中央贈送首對大熊貓安安和佳佳予香港並落戶海洋公園，「董先生對環境保育及教育的重視，並賦予公園照顧大熊貓的重任，奠定了公園往後的發展軌跡。」

園方表示，在中央政府的厚愛及董建華政府的全力推動下，海洋公園於1999年獲委以重任，迎來中央首度贈予香港特區的大熊貓安安和佳佳。當年，董與時任國務委員吳儀親臨主持「香港賽馬會大熊貓園」開幕儀式，促成了這份極具歷史意義的珍貴託付，不僅開啟了海洋公園守護瀕危物種的起點，更奠定了公園日後在珍稀動物專業護理、科研合作、繁育以及野外棲息地保護領域的世界級基礎，啟迪了無數港人對大自然的熱愛。

2004年4月海洋公園舉行「親親大熊貓派對」派對，慶祝安安和佳佳來港5周年。（政府新聞網圖片）

2016年，38歲高齡的「佳佳」，相當於人類114歲，患多種老年病，包括白內障、高血壓及關節炎，護理團隊每日監察牠的健康狀況。（海洋公園提供）

海洋公園表示，面對千禧年代初的經濟和民生挑戰，董建華以宏觀魄力支持海洋公園長遠規劃並強化公共職能，「讓我們在保育、教育、康樂和旅遊各大範疇，全力服務及貢獻社會。」公園團隊將承繼董建華造福社會的宏願，堅守服務香港的初心，把人與大自然的珍貴連繫代代相傳。