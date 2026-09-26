黃碧嬌辭區議員　民建聯：尊重個人決定　感謝其長期積極服務市民

捲入大埔宏福苑火災爭議的民建聯區議員黃碧嬌，繼早前因「身體不適」多次缺席區議會會議後，今日（26日）以健康理由，辭去大埔區區議員等職。民建聯表示，知悉黃碧嬌因健康原因辭職，尊重其個人決定。民建聯又感謝黃碧嬌長期以來積極參與社區事務及服務市民，並祝願她早日康復。



2026年5月8日，民建聯大埔南區議員黃碧嬌，出席大埔區議會會議。（資料圖片／夏家朗攝）

特區政府今日表示，收到黃碧嬌辭職的書面通知。民建聯回覆《香港01》查詢指，知悉黃碧嬌因健康原因，辭去大埔區區議員及相關職務，尊重其個人決定。民建聯又指，黃碧嬌作為資深社區工作者，長期以來積極參與社區事務及服務市民，民建聯對此表示感謝，並祝願她早日康復。

民政事務總署表示，黃碧嬌同時辭去大埔南分區委員會委員及大埔廣福及寶湖小隊關愛隊隊長的職務。民政及青年事務局局長麥美娟表示，黃碧嬌服務地區多年，對有關決定表示尊重。

宏福苑授權票｜01揭黃碧嬌名單疑收離世授權 民政：已交執法部門

01揭黃碧嬌團隊疑收離世授權票

《香港01》8月19日及24日接連獨家揭發，「授權黃碧嬌的單位」的131票名單，至少有三人獲得的授權票，業主早已離世。牽涉兩名業主，其中一名業主於2021年1月離世，另一名業主在2014年或之前離世。

涉事單位一直未辦理遺產繼承，及在土地註冊處更改業主名，因此在業主大會時未能授權他人投票。不過黃碧嬌名單中的人，卻在2021年12月及2024年1月兩次業主大會中，共獲三票「離世授權」。律師指涉嫌偽造、管有、行使虛假文書。

民政事務總署及後回覆《香港01》指，就個別傳媒有關宏福苑業主大會授權票事宜的報道，民政事務總署已留意到有關情況，並已轉交相關執法部門作適當跟進。