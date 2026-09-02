宏福苑業主大會｜01揭離世授權票　居民：黃碧嬌做過的事終被挖出

《香港01》早前獨家報道管理公司記錄會的授權票檔案中，至少3名黃碧嬌名單中的人，獲當時已離世的業主授權票，涉嫌虛假文書。民建聯區議員黃碧嬌，因「身體不適」相繼缺席大埔區議會多個會議。

宏福苑管理公司9月2日晚召開業主大會，場外居民亦有回應「離世授權票」。曾於調查大火的獨立委員會聽證會作供的宏志閣居民戴自文，指母親曾授權黃碧嬌，取回時遭多番刁難。他說傳媒一直揭發令街坊看到公義，「起碼佢做過嘅嘢係真真正正係，而家俾人係挖到出嚟。」他又稱，如果黃碧嬌團隊沒取授權票，可能推翻到舊法團，就會選不到宏業及鴻毅，「好似蝴蝶效應，一絲扣一絲咁一扣落去。」



【大埔宏福苑火災・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】

宏志閣居民戴自文。（夏家朗攝）

戴自文母親曾簽授權票予黃碧嬌 取回時遭刁難

宏志閣居民戴自文曾於獨立委員會聽證會稱，在換法團選舉前，黃碧嬌曾舉辦街站協助居民申請資助，期間要求戴母填授權票予黃，他受到諸多刁難才成功取回授權票。

《香港01》上月獨家報道，一份記錄民建聯大埔區議員、前法團顧問黃碧嬌團隊收集授權票單位的檔案，揭有業主開會前已離世卻「被授權」，懷疑有人冒簽涉嫌「偽造虛假文書」，至少涉及兩名離世業主，及三名黃碧嬌團隊的成員；團隊中有五人為太和邨舊法團，因天價維修被推翻，舊法團主席亦是民建聯成員。

穿紅衣的「林女士」在2021年捲入授權票爭議，黃碧嬌擋在「林女士」與業主間。（受訪者提供）

感謝傳媒一直揭發 授權票似蝴蝶效應

戴自文說，傳媒一直揭發令街坊見到有「公義」存在：「起碼佢做過嘅嘢係真真正正係，而家俾人係挖到出嚟。」

他說獲取授權票本身沒法律上的責任，但如果獲取假授權票就有責任：「可能佢唔攞授權票，當初就會推翻到法團，選唔到宏業、鴻毅。好似蝴蝶效應，一絲扣一絲咁一扣落去。」

宏泰閣居民葉家駒。（夏家朗攝）

葉家駒：執法部門未行動 應審視是否只有黃碧嬌

太太在大火離世的宏泰閣居民葉家駒，批評民建聯只得官腔表態，執法部門亦未有行動，「有否認真審視當中牽涉是否只得黃碧嬌一人？」

01揭發後黃碧嬌接連請病假

《香港01》8月19日獨家報道刊出後，大埔區議會大廈管理工作小組於翌日開會，自宏福苑火災後出席率100%全勤的成員黃碧嬌，以「身體不適為由」，未有現身開會，連9月1日舉行的區議會大會都缺席，並已就9月3日及9月4日的多個委員會會議提交缺席通知書。

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