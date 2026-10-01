有片．十一國慶｜黎家盈「天宮」送祝福：親身體會國家實力澎湃

今天（10月1日）是中華人民共和國成立77周年國慶日，正在中國空間站（「天宮」空間站）執行任務的香港首位載荷專家黎家盈在國慶酒會以錄像形式送上祝福與感謝。黎家盈在表示，為能夠在太空慶祝感到無比激動與自豪，並指親身參與國家載人航天任務讓她深切體會到國家實力的澎湃，而國家的全力支持永遠是港澳最強後盾與最大底氣。



今天（10月1日）是中華人民共和國成立77周年國慶日，正在中國太空站執行任務的本港首位載荷專家黎家盈在國慶酒會以錄像形式致賀詞。（林彥汛攝）

身處中國太空站的黎家盈在影片中指，航天領域取得的每一項非凡成就，都是中華民族自強不息的縮影，而這種偉大的民族精神，激勵著航天團隊克服重重艱難險阻，「一步一個腳印，將問天之路走得更加深遠、更加堅實。」

黎家盈稱，航天員在空間站操作的每一台精密設備、進行的每一項科學實驗，均凝聚著「中國製造」與「中國創造」的驕傲。

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黎家盈表示，感激國家對港澳的關心與厚愛，自己亦倍加珍惜這次珍貴的太空任務機會，並指國家的全力支持，永遠是港澳最強的後盾和最大的底氣。黎家盈又提及香港和澳門均已發布五年規劃，認為港澳主動對接國家發展戰略，必將在融入和服務國家發展大局中，實現自身更好發展。

最後，黎家盈祝願山河錦繡、盛世長青，又祝願港澳繁榮穩定、「一國兩制」實踐行穩致遠。