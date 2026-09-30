十一黃金周前夕　有內地客早抵港避人潮　有人為看演唱會捱貴酒店

一連七日內地「十一黃金周」明日（10月1日）開始，西九高鐵站大堂已有不少內地客提早訪港。有內地旅客專程觀賞明日舉行的國慶煙花匯演，亦有來自廣州的大學生專程來港支持日本人氣女子樂團演唱會，國慶日酒店房價翻倍，留港過夜變相要捱貴酒店，但為了看演唱會，她認為仍然值得。



中國內地「十一黃金周」明日開始，今日的高鐵站已有不少人率先抵港。（洪戩昊攝）

內地客專程來港看國慶煙花匯演

今日中午時份，西九高鐵站大堂有不少內地旅客抵港。內地「十一黃金」周長假明日才開始，來自貴州的王小姐指，自己特地選擇提早一日前來，以避開人潮。不過，「避到初一，避唔到十五」，她明日會到維港看煙花，屆時預計也是人山人海，她亦打算下午便到場「霸位」。國慶過後，她便會轉到澳門等其他地方遊玩。

來自江蘇的陶小姐（右）同樣打算到維港看煙花。（洪戩昊攝）

國慶日房價翻倍 內地客稱為看演唱會 值得留港過夜

第一次來港、來自江蘇的陶小姐同樣打算到維港看煙花，不過視乎人潮而定，「看情況吧，人太多了」。除了觀賞煙花外，來港兩、三天的她，計劃到堅尼地城、尖沙咀等打卡地點。

來自廣州的大學生李小姐表示，搖滾樂團 TOGENASHI TOGEARI 聯動電視動畫《GIRLS BAND CRY》將於10月2日在亞博舉行演唱會，她專程來港支持。來港期間，她亦會到迪士尼，及四處覓食。

演唱會與黃金周「撞期」，變相要捱貴酒店，她認為，今晚的酒店僅500多元，但國慶正日房價則翻倍，變成1,000多元，不過，為了看演唱會，留港過夜仍然值得。